Hàn Quốc phát triển loại tàu điện cao tốc thế hệ mới

Tàu điện cao tốc đa chức năng HEMU-430X. (Nguồn: Internet)

Trong lần thử nghiệm, HEMU-430X đã đạt vận tốc tối đa 430 km/h, trở thành tàu điện nhanh thứ tư thế giới sau tàu điện của Pháp (575 km/h), Trung Quốc (486 km/h) và Nhật Bản (443 km/h).Nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/5 cho biết HEMU-430X được thiết kế với hai đầu máy và 4 toa hành khách đa chức năng.Loại tàu điện này sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay, cho phép các toa hành khách cung cấp năng lượng cho cả đoàn tàu có thể giúp tăng, giảm tốc độ của đoàn tàu nhanh hơn so với loại tàu cũ vốn phụ thuộc hoàn toàn vào đầu máy.Thiết kế này còn cho phép nhiều đầu máy cùng vận hành một lúc. Từ nay cho đến năm 2015, HEMU-430X sẽ được vận hành và chạy thử khoảng 100.000km và sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào năm 2016 hoặc 2017.Với thiết kế mới, tàu HEMU-430X có thể đạt tốc độ 300 km/h trong 233 giây đầu tiên, giảm 120 giây so với loại tàu cao tốc KTX và KTX-Sancheon đang được sử dụng ở Hàn Quốc hiện nay.Theo Bộ Đất đai, vận tải và hàng hải Hàn Quốc, loại tàu cao tốc mới này có thể tăng thêm 16% số lượng ghế ngồi cho mỗi toa hành khách, đồng thời các toa có thể được tách ra hoặc nối thêm dễ dàng hơn.Ngoài ra, HEMU-430X được cho là ít tiếng ồn hơn và có trọng lượng nhẹ hơn 5% so với loại tàu KTX-Sancheon do Hàn Quốc sản xuất.Với vận tốc trung bình khoảng 370 km/h, HEMU-430X có thể giúp hành khách đến bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ Hàn Quốc chỉ trong 90 phút. Điều này sẽ đơn giản hóa việc đi lại trong nước và tăng cường việc sử dụng các phương tiện công cộng của người dân xứ sở Kim Chi.Cũng theo bộ trên, chính phủ nước này đã đầu tư 93,1 tỷ won - khoảng 79,7 triệu USD) để phát triển thế hệ tàu điện cao tốc mới trên kể từ năm 2007. Dự án này có sự tham gia của Viện Nghiên cứu đường sắt Hàn Quốc và Công ty Hyundai Rotem Co.Từ năm 2004, Hàn Quốc đã đưa vào sử dụng tàu điện cao tốc KTX do Pháp sản xuất với tốc độ tối đa lên đến 300 km/h. Tháng 3/2010, nước này đã tự phát triển và đưa vào sử dụng thêm loại tàu điện cao tốc KTX-Sancheon.