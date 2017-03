Hi hữu: Bị từ chối nhận hồ sơ làm hộ chiếu vì… mắt hí

Theo BBC, một công cụ nhận diện khuôn mặt do Bộ Nội vụ New Zealand sử dụng đã nhầm lẫn giữa mắt hí và “không mở mắt” dẫn đến trường hợp Richard Lee, một công dân New Zealand gốc Á, bị bác hồ sơ xin gia hạn hộ chiếu.

Chàng sinh viên 22 tuổi sau đó chia sẻ tấm ảnh hồ sơ xin gia hạn trực tuyến của anh bị từ chối lên mạng xã hội.



Hồ sơ xin gia hạn hộ chiếu của Richard Lee bị trả vì không hợp lệ do "không mở mắt". Ảnh: BBC

Theo đó, hệ thống nhận diện khuôn mặt tự động thông báo với chàng sinh viên 22 tuổi rằng bức ảnh mà anh chọn không hợp lệ vì… mắt không mở. Trong khi đó, nhìn bằng mắt thường có thể thấy bức ảnh hoàn toàn hợp lệ vì Lee chỉ là có đôi mắt hí.



Dù vậy chia sẻ với Reuters, Richard Lee cho biết: “Tôi không hề cảm thấy khó chịu bởi mắt tôi từ trước đến giờ vốn rất nhỏ, cộng thêm công nghệ nhận diện khuôn mặt còn khá mới và chưa tinh vi. Nó chỉ là một công cụ máy móc thôi. Tôi không thấy phiền”.

Sau khi liên hệ với Bộ Nội vụ New Zealand, chàng sinh viên kỹ sư hàng không vũ trụ đã được chấp nhận một tấm ảnh khác và đã gia hạn được hộ chiếu.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ New Zealand tiết lộ rằng trung bình mỗi năm có tới 20% hồ sơ xin hộ chiếu trực tuyến ở nước này bị bác vì nhiều lý do khác nhau.