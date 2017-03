Hình ảnh gây sốc về “nhà tiên tri” đa thê

Khi một bồi thẩm đoàn ở Texas kết án Warren Jeffs tù chung thân cộng với 20 năm tù cho tội ác của hắn thì những bức ảnh đặc biệt về 50 người vợ trong giáo phái đa thê của Warren cũng xuất hiện.



Warren Jeffs, giáo chủ giáo phái FLDS (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints), sẽ không được thả trong 45 năm. Tên này phải ở tù ít nhất 35 năm vì tội quan hệ tình dục với trẻ em và ít nhất 10 năm vì những tội khác. Bên cạnh đó, Jeffs còn phải nộp khoản tiền phạt là 10.000 USD.



Đứng sát bên nhau, 50 cô gái trẻ trông như đang chụp ảnh cho cuốn niên giám của trường. Từ nụ cười cho tới trang phục màu nhạt hay kiểu tóc buộc gọn gàng đều đồng nhất như một.

Hàng chục cô vợ của Warren Jeffs cùng nhau mỉm cười một cách vô tội

Sự nhiệt tình vô tội của họ được tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là hướng về người đàn ông trong bức ảnh được đóng khung treo phía sau họ - kẻ đã đối xử với họ vô cùng tàn nhẫn.

Cô gái có một đứa con với Warren Jeffs khi mới 15 tuổi.

Jeffs, 55 tuổi, tự xưng mình là “nhà tiên tri”, vào tuần trước đã bị kết án hai tội danh gồm tấn công tình dục hai đứa trẻ - một 12 và một 14 tuổi.

Khuôn mặt cô vợ trẻ được làm nhòe đi trong phiên tòa.

Xung quanh Jeffs luôn có nhiều tín đồ thân cận và những người vợ ở tuổi vị thành niên nhằm phục vụ cho ham muốn tình dục của hắn. Jeffs đã từng bị FBI truy nã và sau nhiều năm bỏ trốn hắn đã bị bắt vào năm 2006. Trong số 78 người vợ của Jeffs, có 56 người là chị em gái của nhau và 24 người dưới 17 tuổi.

Các cô gái đang chơi đùa như những đứa trẻ.

7 người đàn ông khác trong nhà thờ cũng đã bị khởi tố, và mỗi người đều phải nhận mức án tù từ 6 đến 35 năm.