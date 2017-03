Học vị tiến sĩ của phụ nữ "lấn át" đàn ông

Số phụ nữ ở tất cả các học vị đã tăng lên trong những thập kỷ qua. Hiện tại, phụ nữ đang chiếm tỷ lệ 3 - 2 trong giáo dục ĐH và sau ĐH. Học vị TS là học vị duy nhất trong giáo dục ĐH mà nam giới vẫn chiếm đa số.



Trong số những bằng TS được trao trong năm học 2008-2009, có 28.962 bằng là thuộc về phụ nữ và 28.469 thuộc về đàn ông - một báo cáo tuyển sinh hàng năm từ Hội đồng các trường có sinh viên đã tốt nghiệp có trụ sở tại Washington cho hay.



Phụ nữ từ lâu đã vượt qua nam giới về số người nhận được bằng thạc sĩ, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Theo một báo cáo mới dựa trên cuộc khảo sát hàng năm ở các trường ĐH, phụ nữ chiếm gần 6 trong 10 người tốt nghiệp ĐH năm học 2008-2009.



Tuy nhiên những phụ nữ mơ ước trở thành giáo sư ĐH - con đường phổ biến của những phụ nữ có học vị TS - đã bị cản trở bởi các nhu cầu cụ thể của cuộc sống giảng viên. Những năm bận rộn nhất trong sự nghiệp giảng dạy lại là những năm mà họ có xu hướng sinh con.



"Nhiều phụ nữ cảm thấy họ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình", ông Catherine Hill, giám đốc nghiên cứu của Hiệp hội Phụ nữ trong trường ĐH cho hay. "Tất nhiên, họ không nên buộc phải lựa chọn như vậy."



Số phụ nữ học cao học bắt đầu đạt mức cân bằng với nam giới trong đầu thập niên 80 khi những rào cản của xã hội đối với học bổng dành cho phụ nữ đã giảm đi. Và sau đó họ làm lu mờ nam giới - vì vậy mà các quan chức liên bang đang điều tra xem liệu một số trường học thuật tự do có đang ưu tiên nam giới trong bộ máy nhân sự để duy trì cân bằng giới tính hay không.



Thu nhập thấp hơn đàn ông



Nhìn chung, phụ nữ và các em gái chiếm 51% dân số Mỹ. Tuy nhiên, phụ nữ không chinh phục được mọi hành lang của tháp ngà. Phần lớn giảng viên và vị trí quản lý đều do đàn ông nắm giữ. Theo Hiệp hội Giáo sư ĐH Mỹ thì phụ nữ thu nhập thấp hơn đàn ông ở mọi học vị. Giảng viên nam kiếm được trung bình 87.206 đô la Mỹ, còn các giảng viên nữ thu nhập trung bình là 70.600 đô la trong năm học 2009-2010. Lương khởi điểm cho giảng viên mới gần như bằng nhau.



Đàn ông có học vị TS vẫn vượt trội hơn về số lượng so với phụ nữ tính đến năm 2008, chủ yếu là nhờ sự thống trị của họ trong các ngành kỹ thuật, toán học và khoa học vật lý. Đàn ông chiếm 80% TS kỹ thuật.



Số phụ nữ nhận bằng TS tăng lên là kết quả từ nhiều năm tăng liên tục trên một số lĩnh vực nghiên cứu. Ví dụ như trong các ngành khoa học sức khỏe, con số này đã tăng với tỷ lệ 14 % mỗi năm trong thập kỷ qua. Hiện tại, phụ nữ có học vị TS trong lĩnh vực này đã chiếm 70%, trong giáo dục là 67%, và 60% trong các ngành khoa học xã hội.



Trong những năm gần đây, phụ nữ đã cân bằng với nam giới trong ngành luật và y tế, bà Jacqueline E. King – phó trợ lý phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục Mỹ cho hay.



Liz Nguyen, 25 tuổi cho biết những phụ nữ cô đã gặp trong quá trình học TS là "những phụ nữ có ý chí rất mạnh mẽ”.



Tuy nhiên, đàn ông có vẻ như đang có sự trở lại đầy khiêm tốn. Năm 2009, tỷ lệ đàn ông trong tuyển sinh ĐH đã tăng nhẹ so với tỷ lệ phụ nữ. Trong khi đó, khoảng cách về giới rộng hơn trong giáo dục ĐH có vẻ đang ổn định. Theo một nghiên cứu được viết trong năm nay thì sự phân chia trong tuyển sinh và bằng cấp vẫn không đổi trong nhiều thập kỷ qua với khoảng 57% là phụ nữ.





