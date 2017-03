Hơn 5.200 giáo viên mắc bệnh về tâm thần

Đây là kết quả cuộc khảo sát về giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và một số trường đặc biệt ở Nhật do Bộ Giáo dục nước này vừa công bố, theo Đài NHK.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng trong 8.544 giáo viên nghỉ phép do bệnh, có tới 5.274 người mắc các bệnh tâm thần. Đây là năm thứ tư liên tiếp số giáo viên nghỉ phép do mắc bệnh tâm thần vượt hơn 5.000 và tăng gấp đôi so với cách đây một thập niên. Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, giáo viên từ 40 tuổi trở lên căng thẳng do công việc quá tải, trong khi những đồng nghiệp của họ trong độ tuổi 20-30 lại lo lắng về cách tiếp xúc phụ huynh.

Chính phủ Nhật đang có kế hoạch thực hiện một số biện pháp nhằm cải thiện tình trạng nói trên, gồm xem xét lại công việc quá tải của giáo viên và hệ thống tư vấn cũng như tiến hành chương trình phục hồi sức khỏe cho giáo viên khi họ nghỉ phép.

Theo Minh Trung (TNO)