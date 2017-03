Hơn 800 du khách bị nhốt trong “tủ lạnh” gần 1 giờ

Do thời tiết Hong Kong hôm đó rất lạnh, chỉ hơn 7 độ C nên du khách như bị nhốt trong tủ lạnh. Sau khi xác định sự cố không ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống, gần 1 giờ sau cáp treo đã được mở lại, đưa du khách đến điểm xuống gần nhất. Do sự việc quá nghiêm trọng nên công ty cáp treo đã tuyên bố ngừng hoạt động 10 ngày để kiểm tra toàn diện. Đây là sự cố thứ tư trong vòng hai tháng của hệ thống cáp treo này.

Cáp treo Ngang Bình (ảnh từ Internet).

Cáp treo Ngang Bình có chiều dài 5,7 km, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Hong Kong, nhìn từ trên cao có thể thấy được nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Hong Kong.

TT (Theo Reuters, mạng Nhân Dân)