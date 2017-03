Indonesia: Một con hổ quý Sumatra bị bẫy chết

Theo hãng tin AFP, con hổ đực 5 năm tuổi này bị mắc bẫy khoảng 4 ngày trước khi được mọi người phát hiện và giải cứu tại tỉnh Bengkulu, trên đảo Sumatra, Indonesia.

Con hổ Sumatra sụp bẫy bọn săn trộm và đã chết. Ảnh: AFP

Ông Supartono, công tác tại ủy ban Bảo tồn Bengkulu, cho biết: “Khi chúng tôi phát hiện, con hổ đang trong tình trạng rất yếu với chiếc chân trái phía trước giơ lên do bị mắc vào cái bẫy làm bằng thép gắn trên một cành cây.” Cảnh sát cho rằng việc hổ bị nạn là do bọn săn trộm đặt bẫy, còn những vết thương bởi cung tên bắn rất có thể là do người dân địa phương khi nhìn thấy hổ trong rừng đã quá sợ hãi nên mới bắn.

Quần đảo hoang dã này hiện chỉ còn khoảng dưới 400 cá thể hổ Sumatra sinh sống và chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Năm 2011, ủy ban Bảo tồn Bengkulu đã phát hiện nhiều bẫy của các tay săn trộm và giúp cảnh sát theo dõi một băng nhóm tình nghi.

Theo Gia Hòa (NLĐO)