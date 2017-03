Indonesia xin lỗi vì viết nhầm áp phích ‘hắt xì hơi lây nhiễm HIV’

Ngày 18-11, một quan chức Indonesia cho hay Bộ Y tế nước này đã đưa ra lời xin lỗi sau khi xảy ra một lỗi in ấn khiến các áp phích được dán lên với nội dung vi rút HIV có thể bị lây truyền qua đường muỗi chích, bơi lội và hắt xì hơi.



Trên các trang mạng xã hội tràn ngập những bình luận bất bình sau khi cơ quan chính phủ nỗ lực phát động chiến dịch tuyên truyền nhằm bác bỏ những suy nghĩ lệch lạc về vi rút HIV vốn đang hoành hành tại một quốc gia mà người nhiễm HIV vẫn bị kỳ thị nặng nề.

Kế hoạch của Bộ Y tế bao gồm việc dán các áp phích trên các tuyến tàu điện tại thủ đô Jakarta với nội dung Vi rút HIV không thể lây qua đường muỗi chích, bơi và hắt xì hơi cũng như qua nước bọt và mồ hôi con người.

Tuy nhiên, công ty in ấn đã in sai chữ “không” và sau đó cũng không báo cáo cơ quan chức năng kiểm duyệt lần cuối. Điều này dẫn đến hậu quả là những biểu ngữ tuyên truyền này càng làm trầm trọng thêm suy nghĩ sai lệch mà đáng ra cần phải được đấu tranh loại bỏ. Hàng trăm áp phích đã được dán trên các tuyến tàu điện vào cuối tuần trước nhưng hiện đã được gỡ bỏ sau khi bị lên án.



Nhận thức của người dân Indonesia về vi rút HIV vẫn còn kém. (ảnh minh họa: AFP)

Quan chức cao cấp của Bộ Y tế Indonesia Muhammad Subuh thừa nhận sai sót này là do “lỗi in ấn”. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, ông Subuh cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra lời xin lỗi công khai và hiện các biểu ngữ tuyên truyền sai đã được gỡ bỏ và thay thế bằng những áp phích mới đúng nội dung".

Ông thừa nhận: “Bên in ấn đã in sai chữ “không” và đó thực sự là một sai sót”. Quan chức này cho biết công ty in đã không trình Bộ Y tế kiểm tra bản in cuối cùng của các áp phích trước khi phát hành theo như quy định. Công ty này cũng đã xin lỗi vì mắc sai sót.

Nhận thức về HIV ở Indonesia vẫn còn kém mặc dù theo Liên Hiệp Quốc ước tính có hơn 660.000 người dân nước này đang mang trong mình vi rút nguy hiểm này.



Thậm chí các quan chức cao cấp nhất trong chính phủ Indonesia cũng hiểu sai về vi rút này. Tháng 2 năm nay Bộ trưởng Thương mại Rachmat Gobel đã phát biểu rằng quần áo mua lại có thể làm lan truyền vi rút HIV khi đang cố gắng kêu gọi ngừng nhập khẩu hàng may mặc đã qua sử dụng. Sau đó quan chức này cũng đã bị cách chức trước sự phản đối của dư luận.