Iran là quốc gia đầu tiên cấm Pokémon Go

Iran đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức cấm Pokémon Go, chính quyền cho biết lý do đưa ra quyết định này là "lo ngại an ninh quốc gia". Hội đồng Tòa án Không gian mạng Iran là cơ quan chính thức giám sát các hoạt động mạng được thành lập vào năm 2012. Cơ quan này đã đưa ra lệnh cấm đối với trò chơi “thực tế ảo" Pokémon Go, theo BBC.

Pokémon Go hiện có mặt tại hơn 35 quốc gia. Một số người chơi ở Iran cho biết họ vẫn có thể chơi được trò chơi dù có hạn chế sử dụng Internet đối với người dân Iran.

Trên các trang mạng xã hội, cộng đồng mạng Iran vẫn đang bàn luận về trò chơi này, những nhân vật dễ thương trong game có thể được bắt tại các địa điểm hằng ngày.

"Chơi Pokémon Go trên đường rất khó khăn do vừa phải tập trung vào việc săn Pokemon và vừa phải để ý liệu có cảnh sát nào đến bắt mình không. Cuộc sống giờ khó khăn thật đấy" - một người dùng chia sẻ trên Twitter.



Người chơi Pokémon Go ở công viên Mellat (phía bắc Tehran) vào ngày 3-8. Ảnh: AFP

Pokémon Go đã trở thành trò chơi gây sốt trên thế giới sau lần đầu tiên được phát hành vào tháng trước. Trò chơi này đã dấy lên mối lo ngại an ninh sau khi liên tiếp xảy ra một số vụ cướp điện thoại khi đang chơi game.



Hôm 22-7, một thanh niên 18 tuổi ở Guatemala đã bị bắn chết trong khi đang bắt Pokemon cùng với anh họ. Ở Stockholm, Thụy Điển, dịch vụ khẩn cấp đã nhận được cuộc gọi nhờ đến cứu một người đàn ông bị hàng rào sắt đâm vào đùi tại sân vận động Olympic của TP trong khi đang cố bắt một con Pokemon.

Chính quyền Iran cho biết đã có quyết định cấm Pokémon Go từ hồi đầu tháng này nhưng vẫn đang xem xét sự hợp tác của người sáng tạo trò chơi, theo hãng tin Mehr.

Hội đồng Tòa án Không gian mạng được thành lập bởi Ayatollah Ali Khamenei, lãnh đạo Tòa án Tối cao hiện nay của Iran. Hội đồng đưa ra lệnh cấm này nhằm ngăn chặn Iran không bị thiệt hại gì từ "sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội toàn cầu và vai trò quan trọng của nó trong đời sống hằng ngày" - BBC đưa tin hồi đầu tháng này.

Tại New York, Thống đốc Cuomo đã cấm tội phạm tình dục chơi Pokémon Go, trò chơi phổ biến với thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi. Ông đã kêu gọi Niantic, nhà phát triển trò chơi, cùng hợp tác trong việc thực thi lệnh cấm.

Quân đội Israel đã bị cấm chơi Pokémon Go vì trò chơi này yêu cầu cung cấp vị trí và cần phải có camera để chơi. Điều này tạo ra lo ngại rằng người chơi có thể vô tình tiết lộ bí mật quân sự.

Hiện Pokémon Go không có mặt ở Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như cũng lo ngại về việc Niantic có thể thu thập thông tin người dùng và giúp điệp viên nước ngoài tìm ra các căn cứ quân sự ẩn, theo Mirror.