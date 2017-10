Kangaroo vạm vỡ đến lực sĩ cũng 'chào thua'

Chính xác là khoảng 11 giờ 30 trưa 10-10, khi Jackson Vincent, một thợ làm vườn 27 tuổi đang dắt chó đi dạo ở một con suối vùng Margaret River, thì phát hiện ra con vật khác thường.

Theo Jackson, con vật cao khoảng 2m, nặng khoảng 100kg và có thân hình lực lưỡng như một lực sĩ, Daily Mail đưa tin.



Con chuột túi có thân hình to lớn vạm vỡ khác thường. Ảnh: Jackson Vincent

Con vật dường như không hề sợ hãi trước sự xuất hiện của Jackson. Nó thậm chí còn tiến lại gần khu vực mà anh và chú chó Dharma đang đứng. E sợ rằng với thân thể lực lưỡng đó, nó có thể lôi chú chó cưng của anh xuống sông và dìm chết con vật, Jackson nhanh chóng đưa Dharma về nhà.

Sau khi để Dharma tại nhà bà ngoại mình an toàn, Jackson quay trở lại để tìm con vật một lần nữa. Lần này, khi anh đến gần nó, anh phát hiện rằng bàn tay của con chuột túi này rất to, nó có thể to gần bằng tay anh, và anh bắt đầu thấy sợ hãi thật sự.



Jackson Vincent và chú chó cưng Dharma. Ảnh: Facebook

"Mặc dù khu vực nhà bà tôi có rất nhiều kangaroo, nhưng tôi chưa bao giờ thấy con nào to lớn và lực lưỡng như vậy. Bàn tay và thân hình của nó thật kinh dị. Chắc chắn là tôi không muốn đọ sức với nó trong bất kỳ trận boxing nào" - Jackson Vincent cho biết.



Con chuột túi không mấy e dè trước sự xuất hiện của Jackson và con chó của anh ta. Ảnh: Jackson Vincent

Sau khi đăng tải những bức ảnh chụp con vật lên trang facebook cá nhân, nó được lan truyền nhanh chóng và nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ.