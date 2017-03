Kẻ tâm thần đâm chết 3 người đi đường

Cảnh sát đang tìm cách khống chế He. Ảnh: Weibo

Người đàn ông, hiện chỉ được xác định có tên họ là He, đã tấn công một số người trên con phố ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến, thuộc tỉnh miền nam Quảng Đông, AFP dẫn thông tin từ trang Weibo (giống Twitter) của cảnh sát.

Ba người thiệt mạng trong vụ cuồng sát. 5 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết He, 41 tuổi, có tiền sử tâm thần. Tên này đã chạy vào một nhà hàng ven đường để lấy một con dao, làm bị thương chủ nhà hàng trước khi đâm những người đi đường.

He, quê ở thành phố Yết Dương cũng thuộc tỉnh Quảng Đông, đã bị khống chế bởi các cảnh sát, những người tới hiện trường ba phút sau khi được báo tin. He được đưa tới bệnh viện vì những vết thương do chính người này tự gây ra.

Đây là vụ mới nhất trong chuỗi những vụ việc gây chết người gần đây tại Trung Quốc, nơi sự căng thẳng trong xã hội đang gia tăng trong những năm qua, có liên quan tới khoảng cách thu nhập ngày một lớn và những sự lạm dụng công quyền.

Sáng sớm hôm 26/7, 11 người đã bị đốt chết tại một viện dưỡng lão ở thành phố Hải Luân, tỉnh đông bắc Hắc Long Giang. Nguồn cơn của vụ việc là do một vụ cãi vã về tiền nong. Kẻ phóng hỏa cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Hôm 25/7, một người đàn ông dùng dao đâm chết 5 người và làm bị thương 3 người tại tỉnh miền trung Hà Nam, do mâu thuẫn về làm ăn và đất đai. Cùng ngày, một bé gái hai tuổi tại Bắc Kinh thiệt mạng sau khi bị ném xuống đất bởi một người đàn ông khoảng 40 tuổi, sau khi người này to tiếng với mẹ của em về việc đỗ xe.

Đầu tuần trước, một người đàn ông ở thành phố Đông Hưng, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã xông vào một văn phòng thực thi chính sách một con của Trung Quốc rồi đâm chết hai quan chức và làm bị thương 4 người khác. Nguyên nhân của vụ việc là do người này bị từ chối cấp những giấy tờ cần thiết để xin hộ khẩu cho đứa con thứ tư.

