Keo dán độc gây chết người ở Quảng Châu

Những ống khói chọc trời của các nhà máy tại thành phố Quảng Châu, nam Trung Quốc. Ảnh: AFP

AFP dẫn lại tin từ Beijing Morning Post cho hay các nạn nhân trên đều là công nhân làm việc ở các nhà máy đóng giày và túi xách ở thành phố Quảng Châu. Hầu hết các nhà máy này đều hoạt động bất hợp pháp và có hệ thống thông gió kém.

Các công nhân bắt đầu ngã bệnh từ năm ngoái, sau khi tiếp xúc với một loại keo kém chất lượng. Những người còn sống thì bị hoang dâm hoặc mất trí nhớ, một số người còn không thể tính được những phép tính đơn giản như 1+2. Những người khác thì hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ cho hay hệ thần kinh trung ương của họ bị tổn hại nghiêm trọng, tay của một số bệnh nhân co giật liên hồi.

Wang Min, một nhân viên bệnh viện Nhân dân số 12 Quảng Châu, nơi đã tiếp nhận 33 công nhân từ tháng 11, cho biết tất cả những người này đều bị nhiễm dichloroethane, một hợp chất hóa học được dùng làm keo dán. Một bệnh nhân đã tử vong, một người đã hồi phục, trong khi có ba người bị chuyển đến bệnh viện khác.

Theo nguồn tin trên, còn có ba công nhân nữa đã tử vong cùng một nguyên nhân nhiễm độc tương tự. "Hiện 28 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện của chúng tôi, trong đó sức khỏe của 16 người vẫn rất yếu dù đã không còn bị đe dọa đến tính mạng nữa".

Cục an toàn lao động thành phố Quảng Châu từ chối bình luận về vụ việc. Hầu hết các nhà máy nơi các nạn nhân làm việc đều hoạt động không giấy phép. 6 người đã bị bắt giữ vì buôn bán keo dán kém chất lượng hoặc tàng trữ chất hóa học độc hại trái phép.

Đây là vụ việc mới nhất về an toàn lao động ở Trung Quốc, nơi có nhiều nhà máy không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn do theo quy định. Năm ngoái, gần 200 người Trung Quốc đổ bệnh vì nhiễm độc chì do các nhà máy thải ra.

Các chuyên gia cho rằng quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng khiến nhiều người chạy đua theo lợi nhuận trước mắt đã dẫn đến tình trạng bất chấp an toàn lao động, gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Theo Anh Ngọc (VNE)