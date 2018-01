Khám phá ngôi làng cổ 4.000 năm tuổi dưới lòng đất

Lịch sử hơn 4.000 năm

Ngôi làng đặc biệt này nằm ở trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và đã từng có khoảng 10.000 gia đình sinh sống nơi đây. Theo thống kê mới nhất của truyền thông Trung Quốc, hiện chỉ còn khoảng 3.000 người sống ở ngôi làng này, số còn lại đã chuyển lên mặt đất để có một cuộc sống hiện đại hơn.



Ngôi làng đặc biệt nhìn từ trên cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo lịch sử ghi chép, những ngôi làng như vậy đã có cách đây khoảng 4.000 năm và được phổ biến rộng rãi vào thời nhà Minh và nhà Thanh.

Được mệnh danh là ngôi làng bí ẩn nhất Trung Quốc. Đến đây, du khách không khỏi ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy cây cối mà không thấy làng, nhìn thấy làng rồi mà chẳng thấy nhà và dù nghe rất rõ tiếng người nhưng lại không hiểu tiếng động phát ra từ đâu.

Mỗi ngôi làng đều được xây dựng theo lối kiến trúc riêng. Ảnh: GETTY IMAGES

Những ngôi nhà đặc biệt này thường được xây dựng trong lòng đất ở độ sâu 6-7 m, đa số trong đó là những căn nhà hình vuông có cạnh 10-12 m. Mỗi ngôi nhà này đều có một đường hầm khá sâu để kết nối với thế giới bên ngoài qua một sân chung.

Nhìn từ trên cao, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những sân sinh hoạt chung của nhiều ngôi làng, là nơi để tổ chức lễ hội, cưới hỏi cũng như những sinh hoạt cộng đồng của người dân nơi đây.

Thêm vào đó, do kiểu xây dựng đặc biệt nên nhiệt độ ở ngôi làng cũng khác biệt so với trên mặt đất. Vào mùa hè, khí hậu ở khu vực này rất thoáng mát, nhiệt độ vào khoảng 20 độ C, cực kỳ dễ chịu; còn vào mùa đông, nhiệt độ lại khá ấm áp. Cho dù gió to cỡ nào cũng chẳng hề ảnh hưởng đến những cư dân sinh sống tại đây.



Khoảng sân chung nối liền các căn nhà nhỏ. Ảnh: Weibo

Chưa kể, những ngôi làng này dường như không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và đặc biệt bão quét cũng không hề gì. Thêm vào đó, lối kiến trúc đặc biệt ở đây khiến cho các căn nhà được cách âm tuyệt đối và chống được cả động đất. Giờ đây để phù hợp với cuộc sống hiện đại, những ngôi làng như vầy đã được dẫn điện, nước sinh hoạt, cũng như những cơ sở vật chất khác để phục vụ đời sống người dân.

Để có được một căn nhà dưới lòng đất như thế này, mỗi hộ gia đình phải mất 2-3 năm đào đất lấy chỗ trống rồi mới tiến hành xây dựng. Mọi sinh hoạt của các hộ gia đình ở những ngôi làng dưới lòng đất đều gói gọn trong căn nhà nhỏ kín đáo của mình. Lối thiết kế và xây dựng đơn giản, tiết kiệm chi phí nhưng không kém phần độc đáo này cực kỳ phù hợp với những người dân nghèo.



Một sân chung nhìn từ trên cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Những ngôi làng dưới lòng đất có lịch sử hơn 4.000 năm này là tàn dư của các hang động được người Cổ đại sử dụng làm nơi sinh sống. Đây là một tập hợp những căn nhà được xây dựng sâu dưới lòng đất và được coi là "tứ hợp viện dưới lòng đất" không ở đâu có của người phương Bắc Trung Quốc.



Hiện tại, ở Trung Quốc vẫn còn hơn 100 ngôi làng với gần 10.000 căn nhà dưới lòng đất còn tồn tại. Căn nhà dưới lòng đất cổ nhất còn tồn tại là căn nhà Yaodongs. Căn nhà này được xây dựng cách đây 200 năm và là nơi sinh sống của tám thế hệ trong một gia đình.