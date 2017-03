Khẩu chiến: Nhà làm phim Steve Jobs bảo ‘ông chủ' Apple to gan

Aaron Sorkin tỏ ra không thích phát biểu này. Ông là một phù thủy về ngôn từ, nhà biên kịch cho các bộ phim nổi tiếng như "The Social Network" (về Mark Zuckerberg, cha đẻ của Facebook) và bộ phim tiểu sử đình đám sắp ra mắt, "Steve Jobs".



Micheal Fassbender trong vai Steve Jobs trong bộ phim cùng tên sẽ dự kiến công chiếu ngày 23-10 tại Mỹ

Trong buổi gặp mặt quảng bá cho bộ phim mới đây, ông nói: “Không ai có ý định làm giàu từ bộ phim này cả. Thứ hai, Tim Cook nên xem qua bộ phim trước khi ông đánh giá bất cứ điều gì. Thứ ba, ông sở hữu những nhà máy với trẻ em làm công nhân với lương 17 cent một giờ tại Trung Quốc. Gan ông phải to lắm để gọi người khác là 'cơ hội'."

Apple hiện chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào. Nhưng có lẽ Tim Cook không chỉ ám chỉ bộ phim mà Sorkin chắp bút, mà còn ám chỉ bộ phim " Steve Jobs: The Man in the Machine" của đạo diễn Alex Gibney.

Bộ phim "Steve Jobs" được đạo diễn bởi bậc thầy Danny Boyle với dàn diễn viên sáng giá như Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen,... đang đón nhận sự chờ đợi tích cực từ Hollywood. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 23-10 tại Mỹ.