Kim cương “Giọt nắng” 12,4 triệu USD

“Giọt nắng” đắt nhất thế giới kim cương vàng - Ảnh: AP



Viên kim cương hình quả lê do Công ty Cora International ở New York (Mỹ) bán sau khi họ tìm được ở Nam Phi năm 2010. Giới chuyên gia đánh giá “Giọt nắng” có màu vàng sáng tuyệt hảo - rực rỡ nhất trong thang màu vàng.Màu vàng ở kim cương được tạo ra do bụi nitơ kẹt giữa các phân tử carbon và kết cứng lại trong hàng triệu năm qua.Cộng cả tiền thuế, viên kim cương này có giá trị 12,4 triệu USD, được một người mua bí mật trả qua điện thoại, được đánh giá là mức giá kỷ lục cho loại kim cương vàng.“Viêm kim cương trông thật tuyệt mỹ, rất ấn tượng” - David Bennett, giám đốc phụ trách đấu giá kim cương của Hãng đấu giá Sotheby, nhận xét.Tháng 11-2011, một viên kim cương hồng 24,78 carat đã được bán với giá 46,15 triệu USD - mức giá kỷ lục trong các cuộc đấu giá kim cương.Theo PHAN ANH (TTO)