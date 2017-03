Kinh doanh phong thủy gặp thời

Ông Đặng Trần Thông, Giám đốc Công ty Tư vấn Đặng Gia, đồng thời là cửa hàng Phong thủy gia ở 583 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, chuyên cung cấp các sản phẩm gốm phong thủy và một số sản phẩm tranh phong thủy, vật khí phong thủy.

Ông hành nghề này từ năm 2005, lúc đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ, cho đến năm 2007 công ty chính thức được thành lập, thậm chí còn đăng ký thương hiệu ở Cục Sở hữu trí tuệ. “Kinh doanh phong thủy là một nghề mới, nhưng đăng ký cũng rất dễ dàng, chúng tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh”, ông Thông nói.



Cũng theo ông Thông, nhu cầu phong thủy phong phú, đòi hỏi sản phẩm cho dịch vụ này cũng đa dạng, thường được chia làm hai loại. Một dành cho nhóm sản phẩm có nước chảy, cây xanh và đèn sinh khí. Còn lại là sản phẩm khí không có nước.



Khách hàng của “Phong thủy gia” khoảng 30 - 50 người/ngày, đông nhất vào 3 tháng cuối năm. Khách hàng phần lớn là những người sống trong khu chung cư, đô thị, thường mua các sản phẩm phong thủy đặt trong nhà để tạo cảm giác sống gần thiên nhiên

Ông Thông cho biết, có nhiều khách tới đây đưa ra những yêu cầu rất kỳ quặc. Họ cứ nhất quyết đòi hỏi làm cho một sản phẩm to hơn nữa, bao nhiêu tiền cũng mua. Gặp những khách như vậy, ông lại phải tư vấn để khách hiểu rằng không cứ làm to quá cỡ là oai, quan trọng phải bảo đảm yếu tố về phong thủy. Ngày nay, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm yếu tố phong thủy trong chuyện hạnh phúc lứa đôi.



Hiệu quả của những sản phẩm phong thủy ra sao, chưa ai kiểm chứng được, nhưng tâm lý cầu an, cầu tiến của người dân là thị trường tiềm năng cho nhiều nhà kinh doanh phong thủy.

Phong thủy là nghệ thuật sắp đặt vật thể của người Trung Hoa cổ nhằm đem lại những ảnh hưởng có lợi hay bất lợi . Sự sắp đặt này được dựa trên dòng chảy năng lượng theo cấu trúc âm và dương. Về ngữ nghĩa, theo tiếng Trung Quốc, “phong” và “thủyỷ” là “gió” và ‘nước” mà các dòng năng lượng chảy qua tự nhiên và vạn vật. Dòng năng lượng này không nên gặp trở ngại và cần có sự cân bằng để loại bỏ mọi sự bất thường.

