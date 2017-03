Kinh hãi với cách rã đông thịt của một nhà hàng Trung Quốc

Đoạn video cho thấy một nhân viên của nhà hàng Lucky River ở Sunnyside liên tiếp đập một tảng thịt đông lạnh lớn trên vỉa hè đầy bụi bẩn phía bên ngoài nhà hàng.Nhiều người đã hài hước nói rằng đây là một cách hiểu mới về "thức ăn đường phố," nhưng cũng có không ít người cảm thấy kinh hãi với cảnh tượng này."Thật là đáng sợ," một người dân địa phương tên là Steve Vender thảng thốt kêu lên.Sở Y tế thành phố San Francisco đã tiến hành điều tra phương thức làm mềm thịt kỳ quặc này, và nhân viên trong đoạn video giải thích rằng anh ta chỉ đang cố rã đông tảng thịt.Chủ sở hữu nhà hàng Lucky River cho rằng đây chỉ là một sự không may và khẳng định rằng tảng thịt cuối cùng cũng đã bị thải loại. Nhân viên đập tảng thịt cũng đã bị cho thôi việc sau khi đoạn video lan tràn trên mạng Internet.Tuy vậy, tất cả vẫn là chưa đủ để trấn an những khách hàng. "Tôi sẽ không tới đây ăn lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng này", một người dân địa phương tên là London Lacey quả quyết với nypost.Nhà hàng Lucky River vốn cũng từng vướng vào một vụ tai tiếng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi vụ việc này xảy ra, một khách hàng đã từng phàn nàn khi phát hiện ra một con sâu trong đĩa thức ăn của mình tại đây."Họ có cả một con sâu luộc. Tôi chắc đây là món bổ sung protein của nhà hàng."