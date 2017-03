Kinh tế suy, sức khỏe yếu

Người dân Hy Lạp biểu tình phản đối việc cắt giảm ngân sách cho các dịch vụ công của chính phủ - Ảnh: AFP



Theo bài viết của nhóm chuyên gia Anh vừa đăng trên chuyên san y khoa The Lancet, sự gia tăng đột biến của các vụ tự tử, lượng người sử dụng ma túy và các ca lây nhiễm HIV tại Hy Lạp có liên quan trực tiếp đến khủng hoảng kinh tế. Đợt suy thoái tồi tệ nhất từ 40 năm trở lại đây tại nước này đã làm tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi trong vòng 2 năm qua, khiến nhiều người bị căng thẳng tinh thần, thậm chí trầm cảm.Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến các vụ tự tử năm 2009 tăng 17% so với năm 2007 và trong 5 tháng đầu năm 2011 tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Điển hình là trường hợp một chủ cửa hiệu nhỏ treo cổ dưới một cây cầu đã để lại thư tuyệt mệnh có ghi rõ: “Đừng tìm kiếm bất kỳ nguyên nhân nào khác. Khủng hoảng kinh tế đã dồn tôi đến lựa chọn này”.Số lượng người chọn ma túy để quên đi khó khăn thực tại cũng bùng nổ tại Hy Lạp, tăng 20% trong năm 2009. Cùng lúc đó, những biện pháp cắt giảm chi tiêu để đổi lại các gói cứu trợ tài chính của cộng đồng quốc tế đã làm ngân sách cho chương trình phòng chống ma túy của nước này giảm 1/3. Điều này giải thích vì sao số ca nhiễm HIV ghi nhận vào cuối năm 2010 tăng lên 50%.Theo nhóm nghiên cứu, tình trạng lây lan vi-rút HIV sẽ tiếp tục tăng lên 52% vào năm nay. Một giải thích khác cho các con số đáng báo động này, là những người nghiện ma túy không kiếm được việc làm hoặc không được gia đình chu cấp rộng rãi như trước sẽ tham gia các đường dây mại dâm để kiếm tiền thỏa mãn cơn ghiền.Không chỉ thế, bị sa thải cũng đồng nghĩa với việc mất luôn bảo hiểm y tế được chủ cung cấp trước đó. Rất nhiều người Hy Lạp trước đây khám chữa bệnh tại bệnh viện tư phải dồn sang bệnh viện công, vốn đang lao đao vì “thắt lưng buộc bụng”. Các cơ sở y tế quá tải, thuốc men bị cắt bớt vì nợ nần với các hãng dược chồng chất. Kết quả là năm 2009 số lượng bệnh nhân không đến bác sĩ khi “trái gió trở trời” tăng 17% và số người tự đánh giá sức khỏe “yếu” hoặc “rất yếu” tại Hy Lạp tăng 14% so với năm 2007.Nhóm chuyên gia Anh nhận định những gì đang xảy ra tại Hy Lạp cho thấy nguy cơ của việc cắt giảm quá “mạnh tay” ngân sách dành cho ngành y tế và là lời cảnh báo cho các nước châu Âu khác đang tìm cách đối phó khủng hoảng kinh tế.Theo L.C (TNO)