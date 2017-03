Kỳ ẩn về khả năng biết bay của con người

Dù các nhà khoa học đã mất nhiều năm nghiên cứu nhưng khinh công vẫn là một bí ẩn chưa có cách nào giải thích vì nó đi ngược lại hoàn toàn định luật vạn vật hấp dẫn.

Ảnh Internet

Theo nghiên cứu thì thuật khinh công (Levitation) là kỹ thuật tự bay trong không khí mà không cần trợ giúp và thuật này đã tồn tại từ rất lâu ở Ấn Độ và Tây Tạng. Rất nhiều nghiên cứu đã được tiến hành về thuật khinh công này. Không chỉ người phương Đông mà người châu Âu cũng quan tâm đến khả năng “bay” lên khỏi mặt đất của con người.



Chuyện về những người biết bay



Theo truyền thuyết kể lại, những vị thần phương Đông có khả năng đặc biệt là có thể bay. Tuy nhiên, những người bình thường như các giáo sĩ Bà La Môn ở Ấn Độ, người luyện Yoga, và Phật giáo hay các thuật sĩ và ẩn sĩ cũng có thể khinh công và lơ lửng trong không khí. Không chỉ các thầy tu khổ hạnh tại Ấn Độ có thể thực hiện tuyệt kỹ này, mà các môn đệ của phái Ninja ở Nhật Bản cũng có khả năng tương tự.



Nhiều nhà bác học, trong các cuộc nghiên cứu về phương Đông đã đề cập đến các "thầy tu Tây Tạng biết bay". Alexandra David-Neel, một nhà thám hiểm người Anh, một ngày nọ đã chứng kiến một tu sĩ Phật giáo bay lên khỏi mặt đất hàng chục mét trên cao nguyên đầy thông, Cnang Tang. Neel kể lại rằng tu sĩ nọ bật lên khỏi mặt đất nhiều lần như một quả bóng tennis nẩy.



Cũng liên quan đến những người biết bay thời cổ, nhiều tài liệu chép tay cho biết họ có thể tự nhấc mình lên khỏi mặt đất đến 90cm. Họ làm việc này không phải để biểu diễn cho công chúng xem mà chỉ vì mục đích chọn một vị trí phù hợp nhằm thực hiện những nghi thức tôn giáo. Những người châu Âu từ lâu cũng đã quan tâm đến khả năng bay lên của con người. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa những người biết bay thời Trung cổ ở phương Đông và phương Tây. Không giống những giáo sĩ Bà La Môn, thuật sĩ Yoga và những ẩn sĩ, các tu sĩ ở châu Âu không tham gia bất cứ một lớp huấn luyện đặc biệt nào để được bay lên. Họ thường lơ lửng trong không trung sau khi đã đạt đến trạng thái xuất thần.



Daniel Douglas Hewm là người có thuật phi thân nổi tiếng nhất thế kỷ 19. Trên một tờ báo Mỹ, một nhà báo đã mô tả trạng thái bồng bềnh trong không gian của Hewm như sau: "Bất thình lình Hewm bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất khiến những người trong phòng sửng sốt, ngạc nhiên. Tôi thấy chân của ông ta cách mặt đất khoảng 0,3 mét. Ông ta vọt lên rồi hạ xuống. Đến lần thứ 3 thì ông ta chạm trần nhà..."



Hewm đã biểu diễn năng lực đặc biệt này trước hàng nghìn khán giả, trong đó có cả những người nổi tiếng như William Makepeace Thackeray, Mark Twain, Napoleon III cùng những nhà chính trị, bác sĩ, khoa học gia. Người ta không phát hiện ra sự lừa đảo nào trong hiện tượng này.

Thực hư về tuyệt kỹ khinh công



Trong cuốn sách “Khoa học huyền bí ở Ấn Độ thời cổ đại”, tác giả Louis Jacollios (Pháp) đã ghi lại khá chi tiết các pha khinh công. Một kỹ thuật thấp hơn của khinh công là khinh hành (đi bộ cực nhanh), khá phổ biến tại các khu vực có địa hình phức tạp ở Trung Hoa, Nhật Bản. Các môn đồ của khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở, bằng kỹ thuật phi thân (nhảy), thần hành (chạy hàng trăm dặm mà chân không chạm đất), bích hổ du tường (thằn lằn leo tường), thủy thượng phiêu (chạy trên nước).

Những tuyệt kỹ khinh công dù thực hiện ở đâu đều có một điểm giống nhau, đó là sử dụng một kỹ thuật nào đó để giảm hoặc mất hẳn tác động của lực hút trọng trường.



Kỳ thực, khinh công là môn công phu tối cao trong khí công - võ thuật Trung Hoa cổ đại. Khinh công là một công phu tập luyện cho thân thể được nhẹ nhàng, như bướm lướt cành, như én qua rèm. Chạy trên cỏ, cỏ chẳng hề di động. Chạy trên tuyết, tuyết chẳng hề in dấu chân, băng qua nước, nước chẳng hề gợn sóng. Các cao đồ Thiếu Lâm xưa kia đều luyện thành vài tuyệt kỹ, có người luyện thành đến mười mấy tuyệt kỹ như Đạp tuyết vô ngân công (đi trên tuyết không để dấu chân), Bích hổ du tường (trườn lên vách tường đứng như thằn lằn), Thủy thượng phiêu (chạy trên nước), Siêu cự công (chạy trên đất như bay), Lưu tinh bộ công (đi lẹ như sao băng), Bào bản công (chạy trên vách đá dựng đứng)...



Chúng ta thường đọc chuyện về các hiệp khách ngày xưa băng đồng, lướt cỏ, lướt đi trên tuyết, trên mặt nước, cứ cho là chuyện hoang đường mà chẳng bao giờ tin có được nhưng công phu tuyệt kỹ ấy. Nhưng ta có biết đâu chuyện ấy vẫn có và khi luyện thành là một công trình lao khổ, biết bao mồ hôi và nước mắt. Được công phu đó ít ra ta cũng mất không ít hơn hai mươi năm chuyên luyện. Sau hơn 20 năm khổ luyện, anh Trương Hưng Toàn, 40 tuổi ở Đại Liên, Cát Lâm đã luyện thành công phu khinh công nổi tiếng: đeo “ngàm” cố định hai bên mang tai, có dây nối ngàm với 2 chiếc xe Jeep, kéo xe bước đi trên 150 quả trứng gà được xếp thành 2 hàng dọc mà trứng không hề hấn gì. Hoặc vận khí hít bát sắt vào bụng, trôn bát nối với 1 xô nước 20 lít, rồi ung dung mang nước bước đi trên những quả trứng.



Thực tế khinh công là có thật tuy nhiên với khả năng của con người thì chỉ "bay" được một khoảng nhất định mà thôi, bằng chứng là đã có một chương trình được chiếu trên VTV3 mục “Chuyện lạ Việt Nam” nhưng để làm được điều đó cần rất nhiều thời gian luyện tập. Và thực tế võ sĩ biểu diễn cũng chỉ chạy trên những tấm cót ép phủ trên mặt nước, chứ công phu khinh công chưa đạt đến mức chạy băng qua mặt nước.

Giải mã bí ẩn khả năng “bay” của con người



Có nhiều tranh cãi liên quan đến sự bay lên của con người. Một số nhà nghiên cứu nói rằng đó là sản phẩm của trường sinh học, tạo ra bởi một dạng năng lượng tinh thần đặc biệt phát ra từ não người. Bác sĩ Alexander Dubrov, chuyên gia về sinh vật học, là người ủng hộ giả thuyết này. Ông chỉ ra rằng trường sinh học được tạo ra một cách có chủ ý bởi người phi thân, do đó họ có thể kiểm soát và thay đổi hướng khi lơ lửng trên không.



Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học khác không đồng ý chính vì thế khinh công vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp thuyết phục. Cho đến nay, khoa học chưa có cách nào giải thích hiện tượng khinh công vì nó đi ngược lại hoàn toàn định luật vạn vật hấp dẫn. Người ta không thể chứng minh, ít nhất là về mặt lý thuyết, làm thế nào mà một người có thể thoát ra khỏi tác động của lực hút của trái đất trong điều kiện thông thường chỉ bằng cách hít thở, thôi miên để huy động năng lượng siêu nhiên. Những người phản bác cho rằng từ xưa đến nay, đó chỉ là trò ảo thuật đánh lừa thị giác của người xem.



Một số thử nghiệm khoa học gần đây cho thấy nhiều chiều hướng tích cực hơn. Ví dụ, các nhà khoa học Nga đã thử nghiệm trong môi trường đặc biệt (âm hơn 160oc), một chiếc đĩa khi quay tốc độ cao, khoảng 3.000 vòng/phút trong tác động của một điện trường thì sẽ giảm trọng lượng. Các nhà khoa học Mỹ làm thử nghiệm khác: Khi đặt chất siêu dẫn lơ lửng trong từ trường, họ phát hiện ra nếu đặt một vật thể lên trên bề mặt của chất siêu dẫn, trọng lượng của nó sẽ giảm đi 5%.



Như vậy, vẫn còn le lói hy vọng cho những người muốn tin vào những điều đặc biệt, đồng thời những kẻ lừa bịp vẫn còn đất để dụng võ. Và khinh công là khả năng đặc biệt hay chỉ là một khát vọng ảo ảnh của loài người? Đây vẫn là một bí mật.