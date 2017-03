Kỳ lạ nhân sâm nở hoa sau 27 năm ngâm trong bình rượu

Bình rượu được cất dưới gầm giường suốt 27 năm của ông Lương (Ảnh: gog.com)

Được biết, trong bình rượu thuốc nặng 5 kg của ông Lương tại Quý Châu, Trung Quốc ngoài các loại thảo mộc như tam thất, cẩu kỷ, thiên ma, tuyết liên...còn có hai củ nhân sâm đang "đâm chồi nảy lộc". Quan sát kỹ có thể thấy hai củ nhân sân dài chừng 30 cm, đường kính rộng chừng 5 cm, trên đầu còn có rất nhiều lá non và nụ hoa đang nhú ra. Có vẻ như chúng đang tràn trề sức sống và có dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng.

Ông Lương cho biết hai củ nhân sâm này do một người bà con ở Đông Bắc tặng ông vào năm 1984, do nhân sâm khá to nên ông liền mua bình rượu cao lương của trấn Mao Đài và bỏ hai củ nhân sâm vào ngâm. Một năm sau, ông Lương phát hiện một có một bông hoa nhỏ xíu trên một trong hai củ nhân sâm.

Hai củ nhân sâm đâm chồi nảy lộc sau 27 ngâm trong bình rượu (Ảnh: gog.com)

Ông Lương là một người thích uống rượu và sưu tầm rượu nên trong nhà ông có đủ các loại rượu ngâm thuốc khác nhau, chính vì thế, bình rượu nhân sâm đã được ông cất dưới gầm giường suốt 27 năm mới được "ngó ngàng" tới.

Một nữ giáo sư Học viện khoa học đời sống, Đại học Sư phạm Quý Châu cho biết hiện tượng nhân sâm ngâm trong bình rượu nở hoa là rất hiếm, theo thông thường thì thực vật được ngâm trong rượu sẽ bị mất nước nên không thể nào tiếp tục sinh trưởng. Có thể khi ông Lương bỏ hai củ nhân sâm vào bình rượu, nhân sâm được đào lên chưa lâu, vẫn còn một số tế bào sống nhất định, đồng thời nồng độ cồn trong rượu khá thấp nên trong rượu vẫn còn ít thành phần dinh dưỡng cộng thêm môi trường đủ ấm, tạo điều kiện cho nhân sâm sinh trưởng.

Tuy nhiên, vị giáo sư này cũng nhấn mạnh nếu muốn biết nguyên nhân chính xác thì cần phải tiến hành kiểm tra các thành phần trong bình rượu của ông Lương.

Theo Sầm Hoa (VNN / Chinanews)