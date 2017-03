Lạ lùng phát hiện... trứng trong trứng

Ông Chu ở Thanh Đảo, Trung Quốc lại phát hiện thêm một quả trứng trong trứng do con gà mái nhà ông đẻ cách đây vài hôm. Ông cho biết, mấy hôm trước, con gà mái do nhà ông nuôi đẻ trứng. Quả trứng đó khá to, còn vỏ thì lại mỏng, nặng khoảng 140g. Không may là sau khi đẻ trứng xong con gà mái đã chết.

Phía dưới lớp lòng trắng vẫn còn một quả trứng nữa.

Sau đó ông Chu đem quả trứng đi luộc nhưng khi vừa bóc vỏ ra và cắn một miếng, thì ông liền cảm thấy có gì đó là lạ, bỏ ra khỏi mồm nhìn thì mới phát hiện hóa ra bên trong vẫn còn một quả trứng nữa. Con gà mái này trước đây cũng thường xuyên đẻ trứng 2 lòng đỏ, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông thấy có trứng trong trứng.

Quả "trứng trong trứng" này khá lớn so với trứng bình thường.

Trong ảnh mà ông Chu cung cấp, có thể thấy rõ quả trứng này lớn hơn quả trứng thông thường một chút. Một phần quả trứng đã bị bóc vỏ, phía dưới lòng trắng lại xuất hiện thêm một quả trứng nữa.

Một giáo sư ở Đại học Nông nghiệp Thanh Đảo cho biết, trứng trong trứng như vậy thuộc dạng thực phẩm biến dị, nếu ai gặp trường hợp này tốt nhất là không nên ăn nó nữa.

Giáo sư này giải thích: "Hiện tượng gà mái đẻ trứng trong trứng là vô cùng hiếm gặp, rất có thể do nó đã ăn phải loại thức ăn lạ lùng nào đó, chẳng hạn như thuốc, lương thực có độc, khiến trứng khi đẻ ra sẽ có hình dạng kì lạ".

