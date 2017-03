Lady Gaga trở thành 'Người phụ nữ của năm'

Janice Min, người giám sát Billboard kiêm đồng chủ tịch công ty mẹ của Billboard -Tập đoàn Guggenheim Media, trong một tuyên bố hôm 29-9 cho biết: "Không có người phụ nữ nào thống trị thị hiếu văn hóa đại chúng và sự phát triển của nó nhiều như cô ấy hôm nay".



"Phụ nữ của năm do Billboard bình chọn luôn luôn là đại diện xuất sắc nhất và có ảnh hưởng lớn đến việc định hướng các cuộc thảo luận. Không ai có thể là người tiêu biểu hơn Lady Gaga trong năm 2015" - Janice Min nói.

Được biết Lady Gaga đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ công chúng và truyền thông khi trình diễn ca khúc Sound of Music tại lễ trao giải Oscar 2015 hồi tháng 2 năm nay. Cô còn tham gia tua (tour) diễn quốc tế gồm 36 chương trình cùng với Tony Bennett.



Lady Gaga sẽ được vinh danh 'Người phụ nữ của năm' vào tháng 12 tới. (Nguồn: Billboard)

Mới đây Lady Gaga cũng gây dấu ấn với Till It Happens to You, ca khúc sẽ xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về nạn tấn công tình dục học đường tại các trường đại học. Tuần tới, nữ ca sĩ này sẽ xuất hiện trên truyền hình khi tham gia bộ phim American Horror Story.

Lady Gaga sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Billboard diễn ra ở New York vào tháng 12 này. Hồi năm ngoái, người nhận được vinh dự trên chính là Taylor Swift. Nhiều người được vinh danh "Người phụ nữ trong âm nhạc" cũng sẽ được tiết lộ trong những tuần sắp tới.