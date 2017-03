Lái xe thoát chết dù cabin nhô ra ngoài vực

Theo nguồn tin cảnh sát, vào cuối tuần trước, sau khi lấy hàng ở mỏ than Thanh Trấn (thuộc thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), chiếc xe tải chở 40 tấn than đã chạy quá nhanh khi vào khúc cua rồi bị mất lái đâm qua hàng rào bảo vệ.

Cabin nhô ra ngoài vực

Rất may nó đã không bị lao xuống vách núi nhờ đâm phải một đống cát xây dựng. Cảnh sát cho biết, chiếc xe may mắn này “treo lơ lửng” do nó được tải trọng trong khoang hàng phía sau giữ thăng bằng.

Còn lái xe, tưởng đã cầm chắc cái chết bỗng nhiên thấy xe dừng lại liền nhanh chân trèo lên nóc cabin và nhảy ra khoang hàng phía sau xuống đất.

