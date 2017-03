Làm ‘chuyện ấy’ trên… sao Hỏa

Khác với việc sống và làm việc lâu dài trên các trạm vũ trụ quốc tế (ISS), nơi mà các nhà du hành luôn trong trạng thái không trọng lượng, gần như bay lơ lửng trên không khí thì sao Hỏa là một hành tinh có trọng lực riêng. Bán kính của sao Hỏa xấp xỉ bằng một nửa bán kính của Trái đất. Tỉ trọng của nó nhỏ hơn của Trái đất và khối lượng chỉ bằng 11%. Mọi sinh hoạt của cuộc sống trên sao Hỏa đòi hỏi phải thích nghi dần với điều này, trong đó có việc quan hệ tình dục.

“Nóng bỏng” ngoài sự mong đợi

TS Chris Lenhardt - bác sĩ theo dõi sức khỏe cho các phi hành gia trong trạm nghiên cứu sao Hỏa thuộc dự án “Mars Desert Research” tại vùng sa mạc của bang Utah (Hoa Kỳ), được xây dựng để mô phỏng môi trường sao Hỏa nhằm tìm hiểu những khó khăn và sự thích nghi của con người lên đây làm việc đã chia sẻ: “Chắc chắn việc quan hệ tình dục trên sao Hỏa là có thể được và không khác với những gì trên Trái đất. Nhưng muốn làm bất cứ việc gì, kể cả sex thì họ cũng phải đối mặt với một số định luật vật lý do sự khác nhau của trọng trường và tạo ra những thói quen thích hợp.

Điều khó khăn khi quan hệ tình dục trên các trạm du hành là phải tìm được cách tốt nhất để duy trì được sự tiếp xúc vì chúng ta sẽ có cảm giác là hai cơ thể sẽ đẩy nhau ra, làm chúng ta chẳng có gì là vui thú nữa. Song việc thực hiện các động tác này trên sao Hỏa sẽ dễ dàng hơn vì lực trọng trường của sao Hỏa bằng 40% trọng lực quen thuộc của chúng ta trên Trái đất. Nó chỉ làm chúng ta nhẹ cân hơn chứ không phải mỗi lần đụng chạm vào nhau là phản lực lại.

Tờ Daily Mail dẫn lời một chuyên gia của NASA tên Paul Root Wolpe cho hay “chuyện ấy” sẽ không dễ dàng vì môi trường vi trọng lực sẽ khiến hai cơ thể rất khó để khớp với nhau so với điều kiện dưới đất. Sự tiết dịch cũng gặp vấn đề, đó là chưa kể trọng lực thay vì giúp máu huyết lưu thông xuống phần dưới của cơ thể thì trong không gian, máu dồn lên phần đầu và ngực. Hàm lượng testosterone ở nam giới cũng sụt giảm trong thời gian lơ lửng trên quỹ đạo. Ngoài ra trạng thái không trọng lực sẽ khiến cơ thể ra mồ hôi và tích tụ thành từng lớp trên khắp cơ thể, do đó việc làm tình sẽ trở nên “nóng bỏng” và “ướt át” hơn theo đúng nghĩa đen. Điều này làm cho hai cá thể khi bắt đầu “giao ban” sẽ không thoải mái khi “đụng chạm” thể xác.

Tuy nhiên, theo trang Space.about.com, những “hạn chế” đó có thể khắc phục được bằng cách để họ mặc bộ đồ phi hành gia nối được với nhau, sau đó “buộc họ” vào tường của tàu vũ trụ mặc dù điều này làm giảm “ham muốn”.

Eva Lovia (trái) và Johnny Sins, hai diễn viên đầu tiên trên thế giới tham gia đóng phim người lớn trên sao Hỏa. Ảnh: NEWS

Nguy hiểm cho người mẹ và thai nhi

Mặc dù những cuộc “giao ban” trong vũ trụ là có khả thi đi chăng nữa nhưng cần phải được xem xét một cách nghiêm túc. Theo trang Space.com dẫn lời tác giả cuốn sách Sex in space, Laura Woodmansee cho hay “giao ban” trong không gian có thể gây ra nhiều vấn đề cơ học, đặc biệt hết sức nguy hiểm cho việc thụ thai như mang thai ngoài tử cung chẳng hạn. Và nếu không có màn bảo vệ từ khí quyển của Trái đất thì với mức bức xạ cao, xác xuất dị tật bẩm sinh sẽ rất lớn. Các phi hành gia đã tìm cách chống lại những điều kiện lý tưởng trong môi trường vi trọng lượng bằng nhiều phương pháp, tuy nhiên các nhà khoa học không thể chắc chắn điều kiện đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới người mẹ và đứa trẻ.

Trả lời phỏng vấn tờ Mashable, ông Norbert Kraft, Trưởng bộ phận y khoa của tổ chức Mars One, viện dẫn một ví dụ điển hình trong một nghiên cứu năm 2009 về việc thử nghiệm khả năng thụ tinh phôi chuột. Nghiên cứu cho thấy ở môi trường trọng lượng bình thường thì sản sinh ra nhiều chuột con khỏe mạnh nhưng tỉ lệ thụ tinh lại thấp hơn so với môi trường vi trọng lượng. Tuy nhiên, trong môi trường vi trọng lượng lại không có con chuột nào có thể phát triển toàn diện so với toàn bộ quy trình phát triển.

Ngoài ra, ông Kraft còn cho hay chúng ta đã quá hấp tấp khi bàn tới chuyện mang thai để tái tạo thế hệ sau trên hành tinh Đỏ. Ông cho rằng trước khi bàn tới vấn đề này phải cân nhắc tới vấn đề kinh nguyệt ở phụ nữ. “Trên Trái đất, chúng ta có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày, vậy làm sao có thể thích nghi với nguyệt kỳ sao Hỏa khi một ngày “trên đó” có 24,65 giờ” - ông nói. Một vấn đề khác nữa là ảnh hưởng của trọng lượng lên các khớp xương. Trong không gian, xương của phi hành gia bị hao mòn 1%-5% mỗi tháng. Môi trường nội tiết tố ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của xương và làm giảm mức hormon tình dục vốn ảnh hưởng tới kinh nguyệt và sự rụng trứng.