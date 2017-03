Làm ra điện từ quần áo

Quần Go Urban Cargo có tấm pin năng lượng mặt trời

ở hai túi bên hông để sản xuất điện. Ảnh: Công ty Silvr Lining.

Với 920 USD, người ta có thể sở hữu một quần dài Go Urban Cargo do công ty Silvr Lining tại thành phố Los Angeles, Mỹ sản xuất. Cặp quần được bán với giá cao do mỗi túi bên hông của chúng có một tấm pin năng lượng mặt trời cỡ 15 x 20 cm để sản xuất điện. Những tấm pin đó có thể cung cấp nguồn điện có điện thế 5 V cho những vật nhỏ như điện thoại di động, máy nghe nhạc. Người sử dụng kết nối pin với thiết bị bằng cổng USB, Discovery cho biết.

Tấm pin năng lượng mặt trời

Quần Go Urban Cargo chỉ là một sản phẩm trong bộ trang phục GO Collection của Silvr Lining. Bộ sưu tập này cho phép mọi người sản xuất điện từ cả quần dài và áo khoác.

Tất nhiên, người sử dụng luôn phải nhớ bỏ các tấm pin mặt trời ra khỏi quần, áo trước khi ném chúng vào máy giặt.

Theo Minh Long (VNE)