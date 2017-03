Lần đầu tiên lộ clip "vui vẻ" trên mặt trăng

Hai phi hành gia vui tính vừa hát vừa nhảy nhót rất vui vẻ trên mặt trăng

Trong một clip kinh điển ghi hình năm 1972, hai phi hành gia tàu vũ trụ Apollo 17 là Harrison Schmitt và Eugene Cernan đã khiến nhiều người bất ngờ khi cất lời hát của ca khúc “The Fountain in the Park” (hay còn được biết đến với cái tên “While Strolling Through the Park One Day", một bài hát của nhạc sĩ nổi tiếng Ed Haley) khi đang dạo bước trên mặt trăng!

Tất nhiên, những câu hát chay đôi chỗ còn quên lời của hai phi hành gia có thể không gây ấn tượng gì với các chuyên gia âm nhạc, nhưng phút ngẫu hứng của họ trên mặt trăng quả là một hành động thú vị.

Phi hành gia Schmitt là người cất tiếng hát trước, ông mở đầu rất tự nhiên: “I was strolling on the Moon one day” (tạm dịch là: Một ngày tôi đang dạo bước trên mặt trăng)

Phút ngẫu hứng thú vị

Sau đó, phi hành gia Cernan cũng góp giọng nhưng hai người sau đó trở nên bất đồng vì nhầm lẫn trong lời hát tiếp theo.

Cernan líu lo hát câu tiếp theo: “Merry month of May” (chúc mừng cuộc vui tháng 5) giữ nguyên câu gốc của bài hát.

Tuy nhiên, Schmitt không đồng ý, ông đổi lời bài hát sang tháng 12 cho hợp với hoàn cảnh hơn vì tháng 12 mới đúng là tháng sứ mệnh của họ diễn ra.

Phi hành gia Schmitt tiếp tục cất lời hát rất xúc động: “Thật nhiều điều bất ngờ, thật nhiều điều thú vị trải ra dưới đôi mắt tôi…”. Tuy nhiên, có vẻ hát đến đây, phi hành gia dễ thương này quên mất lời hát nên thay vì hát tiếp ông chỉ líu lo “do do do be do” trước khi hát câu kết: “Đây không phải một cách du lịch đơn giản sao?”. Sau đó các phi hành gia vẫn tiếp tục đong đưa theo điệu nhạc.

Các phi hành gia Schmitt, Ron Evans và Cernan trong sứ mệnh Apollo 17

Apollo 17 là sứ mệnh thứ 6 và cũng là sứ mệnh cuối cùng con người bước chân trên mặt trăng. Các phi hành gia của sứ mệnh này trở về trái đất ngày 19-12-1972.

Đội thám hiểm vũ trụ đã thực hiện hàng loạt các thí nghiệm về định hình địa chấn, phân tích thành phần không khí, các thí nghiệm y sinh, quỹ đạo và mẫu mặt trăng.



Tổng cộng các phi hành gia đã trải qua 22 giờ trên mặt trăng.

Theo Đỗ Quyên (NLĐO / Daily Mail)