Làn sóng robot tấn công con người

Những bộ phim đã quá đỗi quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, màn ảnh rộng như RoboCop, Chappie, Robot hay series phim Kẻ hủy diệt lừng danh đều là những bộ phim khai thác rất nhiều khía cạnh khác nhau của sự phát triển công nghệ robot trong tương lai.



Mới đây, một số nhà khoa học đã đưa ra dự báo tỉ lệ phạm tội của robot sẽ tăng mạnh và gây nguy hiểm cho loài người vào năm 2040. Điều này báo hiệu viễn cảnh đen tối trong những bộ phim khoa học viễn tưởng rất dễ thành hiện thực.



Các chuyên gia dự báo các cỗ máy tối tân thế này có thể gây tội ác nhiều hơn cả con người. Ảnh: GETTY IMAGES

Khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”

The Sun cho biết các chuyên gia cảnh báo các cỗ máy giết người sẽ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”, liên kết chặt chẽ với các phần tử khủng bố cực đoan.

“Lực lượng lao động đang phát triển theo hướng tự động hóa. Khoảng 35% công việc do con người thực hiện ngày nay được thay thế bởi robot” - Tracey Follows, Giám đốc sáng tạo và chiến lược tại phòng nghiên cứu The Future, trả lời trang Raconteur.

“Nhiều chuyên gia cảnh báo các vụ tấn công khủng bố kiểu “sói đơn độc” sẽ tăng mạnh trong những năm tới, khi robot bị can thiệp và biến thành cỗ máy đánh bom tự sát” - Follows chia sẻ.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể khiến các cỗ máy có khả năng nhận thức vượt qua con người, tạo ra làn sóng tội phạm robot. “Chúng ta sẽ sớm thấy cảnh con người trở nên bất lực. Các cỗ xe có thể ngăn cản chủ nhân điều khiển nếu không trả tiền chuộc. Không chỉ xe tự lái mà một phương tiện hiện đại thông thường với khả năng kết nối cũng có thể làm điều này” - Raj Samani, Giám đốc công nghệ tại Intel Security, nhận định.

Các kỹ sư của Google cũng cảnh báo về khả năng các robot quét dọn tấn công chủ nhân nếu họ cản trở công việc của chúng, tình tiết nghe giống tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhưng có thể trở thành hiện thực nhanh hơn mọi người nghĩ.

Robot đi vận động tranh cử

Hôm 15-9, Promobot, con robot từng nhiều lần bỏ trốn phòng thí nghiệm và gây tắc đường ở Nga, đã bị cảnh sát bắt vì tham gia tuần hành và thu thập ý kiến cử tri ở Moscow. Theo Mirror, Promobot xuống đường tuần hành để ủng hộ ứng cử viên Quốc hội Nga Valery Kalachev. Được biết ông Valery là người đã thuê con robot này phục vụ cho chiến dịch tranh cử của mình.

Một người dân đã gọi điện thoại báo cảnh sát khi thấy nó đang ghi âm ý kiến của cử tri để đội ngũ tranh cử của ông Kalachev “xử lý và phân tích”.

“Cảnh sát đã áp tải con robot khỏi đám đông, thậm chí còn cố còng tay nó. Con robot không hề kháng cự” - phát ngôn viên của phòng thí nghiệm Promobot nói.

Promobot là loại robot độc đáo được các nhà khoa học Nga tạo ra và được thiết kế để làm việc với khách hàng, tương tác với con người trong thực tế, trả lời các câu hỏi và nhớ mặt tất cả những ai từng gặp.

Promobot từng trốn thoát nhiều lần. Hồi tháng 6, nó trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và hết pin giữa chừng nên dừng lại giữa đường, gây hỗn loạn giao thông.





Chúng ta sẽ sớm thấy cảnh con người trở nên bất lực trước robot. Ảnh: LIVE SCIENCE.

Cũng phá bom liều “chết” như người

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, nghi phạm bị tiêu diệt bằng một thiết bị kích nổ từ xa gắn trên robot vũ trang.

Các sĩ quan cảnh sát Texas rạng sáng 8-7 quyết định sử dụng một robot mang bom để tiêu diệt nghi phạm nã súng vào 12 cảnh sát trong cuộc biểu tình ôn hòa ở Dallas vào đêm trước đó. Nhà chức trách đề xuất phương án này sau nhiều giờ thương lượng với kẻ tấn công nhưng bất thành.

“Chúng tôi thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài cách dùng một robot dò bom mang vật liệu nổ sau đó kích hoạt thiết bị khi nó tiếp cận đối tượng” - CNN dẫn lời cảnh sát trưởng Dallas David Brown nói. “Những phương án khác sẽ đặt các sĩ quan của chúng tôi vào tình thế nguy hiểm”.

Giới chuyên gia nhận định đây là lần đầu tiên một robot rà phá bom mìn được sử dụng theo cách tương tự tại Mỹ. Những robot kiểu này thao tác nhờ tín hiệu điều khiển từ xa và thường thực hiện các nhiệm vụ như thăm dò, kiểm tra vật thể nghi là bom.

Một số robot còn trang bị cả hệ thống liên lạc hai chiều hay máy quay, cho phép cảnh sát giao tiếp trực quan hơn với các nghi phạm mà không gặp bất cứ rủi ro nào. Khi phá bom, chúng thường mang theo một lượng nhỏ chất nổ nhằm kích hoạt quả bom lớn hơn.

Ông Arthur Holland Michel, đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thiết bị không người lái, cho hay những cỗ máy này là kết quả của chương trình 1033 của Bộ Quốc phòng Mỹ. Chương trình này nhằm biến các thiết bị dư thừa của quân đội thành các công cụ của lực lượng hành pháp, giúp các cơ quan thực thi pháp luật mua sắm thêm nhiều loại trang bị khác nhau, từ xe bọc thép, vũ khí đến robot hay thiết bị phòng tập.

Trong những năm gần đây, robot phá bom được sử dụng như một công cụ hữu hiệu giúp các cơ quan thực thi pháp luật đối phó với tội phạm dù vấp phải các tranh luận cho rằng điều này có liên quan tới “robot sát thủ”. Hồi tháng 4-2015, lực lượng tuần tra đường cao tốc California đã dùng robot phá bom đưa bánh pizza cho một người đàn ông dọa tự tử, qua đó nhanh chóng giải quyết vụ việc. Năm 2013, đội SWAT ở Albuquerque còn dùng robot để di chuyển chiếc chăn phủ kín một người có ý định tự tử cố thủ trong phòng riêng nhằm kiểm tra xem liệu anh ta có mang vũ khí hay không.