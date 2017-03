Lào Cai: Phát hiện 35 hiện vật hoá thạch 50.000 - 70.000 năm tuổi

ở bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai. Các hoá thạch phát hiện ở hang Mã Tuyển đang được lưu giữở bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai.

Ông Đinh Công Hải, Phó giám đốc Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai, cho phóng viên biết: Từ ngày 16/5 - 9/6/2010, đoàn công tác khai quật khảo cổ học do bà Nguyễn Kim Thuỷ, trưởng phòng con người và môi trường của Viện khảo cổ học Việt Nam - trực thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam, làm trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Văn hoá - thể thao - du lịch tỉnh Lào Cai, UBND huyện Mường Khương, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai tổ chức khai quật trong hang Mã Tuyển. Đây là địa chỉ các nhà khảo cổ học Việt Nam năm 2009 cùng với địa phương đã thám sát và phát hiện ra nhiều hoá thạch động vật có niên đại hàng vạn năm. Theo phó giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Lân Cường, đợt khai quật lần này mặc dù chỉ thu được 35 hiện vật hoá thạch mới (có niên đại ít nhất từ 5 vạn năm đến 7 vạn năm - thuộc giai đoạn hậu kỳ PleiStoc enne - Cách Tân) nhưng lại có giá trị nhiều mặt; nhất là những hiện vật đó nằm trong địa tầng có độ sâu so với nền hang Mã Tuyển từ 0,70m tới gần 2m. Đó là hoá thạch răng tê giác, hàm chuột; răng nanh lợn, răng gấu, mảnh sừng nai; răng hươu nai, xương ống, răng trâu bò;… Đến nay đã có hơn 500 hiện vật hoá thạch của hang Mã Tuyển được phát hiện và lưu giữ phục vụ công tác nghiên cứu. Các hoá thạch kể trên có niên đại từ 5 vạn năm đến 7 vạn năm, như hổ răng kiếm, tê giác, gấu tre, voi châu Á... lần đầu tiên phát hiện ở tỉnh Lào Cai; đặc biệt trong đó xuất hiện hoá thạch loài voi kiếm là loài voi bị tuyệt chủng cách đây 10 ngàn năm. Qua các hiện vật hoá thạch tìm thấy ở hang Mã Tuyển, các nhà khoa học đặc biệt chú ý tới hoá thạch răng thú khá giống với răng của đười ươi (Pon go) và răng của người khôn ngoan (Homosa pi enssapienes). Nếu chứng minh được đó là răng hoá thạch của người tiền cổ thì giá trị nhiều mặt của hang Mã Tuyển sẽ được mở ra. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Phó giám đốc Sở Văn hoá - thể thao - du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết thêm: Hiện nay bảo tàng tổng hợp tỉnh Lào Cai đang tiếp tục hợp tác với Viện khảo cổ học Việt Nam và Hội khảo cổ học Việt Nam làm rõ những bí ẩn qua các hiện vật hoá thạch được khai quật và phát hiện từ trong hang Mã Tuyển, đồng thời có dự án bảo vệ lâu dài và biến địa danh này thành điểm du lịch hấp dẫn du khách. Theo Ngọc Triển (Dân Trí)