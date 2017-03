Lật tẩy chiêu làm giá của thời trang hàng hiệu

Giá các mặt hàng xa xỉ đã tăng 60% trong một thập niên, Cục thống kê lao động Mỹ cho biết. Và trong khi nhiều người trong ngành đổ lỗi cho chi phí vật liệu thô tăng, như da cá sấu, thì một số người khác cho biết, các nhà thiết kế tăng giá chỉ để tăng sức hút hàng hóa của họ.

Theo Hội kinh doanh Thời trang, Burberry là một trong số các nhà mốt thú nhận hồi tháng 3 rằng họ tăng giá sản phẩm để thu hút các khách hàng mới, giàu có.

Với một số thương hiệu, việc hạ giá theo mùa cũng là một nhân tố để tăng giá bán lẻ sản phẩm.

"Các thương hiệu thiết kế thường có thời điểm giảm giá do đó họ buộc phải tăng giá ảo để chống chọi với sức ép lợi nhuận", Mattthew Walker, cựu chủ tịch The Row đồng thời là lãnh đạo của Creatures of the Wind.

Trong khi một số thương hiệu xa xỉ như Hermes và Louis Vuitton không giảm giá thì nhiều thương hiệu khác lại có lúc hạ giá sản phẩm. Prada, Alexander Wang, Isabel Marant và thậm chí là Celine cũng giảm giá các sản phẩm của mùa trước để dọn kho.

Nhà cố vấn bán lẻ ở New York là Robert Burke nhấn mạnh: "Nỗi sợ hãi lớn nhất của các nhãn hàng thời trang lớn là giảm giá".

Những người mua sắm thông minh thường biết rõ rằng 3 tháng kể từ sau khi tung ra hàng mới, các nhà bán lẻ thường giảm giá sản phẩm 70%. Như vậy, một đôi giày cao gót ban đầu có giá 1.400 USD, chỉ sau vài tháng sẽ có một mức giá dễ chấp nhận hơn là 300 USD.

Tuy nhiên, giá cả những sản phẩm hàng hiệu tăng lên một phần là do ngày càng có nhiều người có tiền để mua sản phẩm đắt giá đó.

Số cá nhân giàu có trên thế giới tăng thêm 9,2% vào năm 2012, lên 12 triệu người, báo cáo của Capgemini, một công ty cố vấn quản lý cho biết. Người giàu có ở Bắc Mỹ nhiều hơn bất cứ khu vực nào trên thế giới (3,73 triệu người, tăng 11,5% năm) song số người giàu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng tăng cùng thời điểm, lên 3,68 triệu người.

"Có nhiều người có thể trang bị cho máy bay của họ da của Hermes và lông lạc đà của Loro Piana. Nếu còn có nhu cầu thì các thương hiệu còn tăng giá sản phẩm", ông Burke nói.

Trên thực tế, trang thương mại điện tử Net-a-Porter hiện có hơn 100 đôi giày giá hơn 1.000 USD, với hai đôi giày của Christian Louboutins có giá trên 6.000 USD.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)