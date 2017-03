Lệnh cấm xe đạp điện ở Trung Quốc gây tranh cãi

Tuy nhiên, loại phương tiện này đang bị cấm ở một số thành phố của Trung Quốc, bởi chúng bị coi là nguyên nhân góp phần làm gia tăng số vụ tai nạn giao thông.



Lệnh cấm nói trên tiếp tục gây tranh cãi trong công chúng, với khoảng 120 triệu chiếc hiện đang lưu hành trên cả nước.



Thành phố phía Nam Thâm Quyến, giáp giới với Đặc khu hành chính Hong Kong, là một trong những thành phố đã cấm lưu thông xe đạp điện trong những khu buôn bán chủ chốt từ ngày 6/6, nhằm giảm tình trạng tai nạn giao thông.



Những ai vi phạm quy định này sẽ bị phạt 200 NDT bắt đầu từ tháng tới. Các số liệu thống kê của cảnh sát địa phương cho cho hay, xe đạp điện đã gây ra 268 vụ tai nạn tại Thâm Quyến, khiến 64 người tử vong trong năm 2010. Thâm Quyến hiện có trên nửa triệu xe đạp điện.



Lệnh cấm này có thể làm tăng mạnh chi phí hoạt động của các công ty chuyển phát nhanh. Du Sheng, một người đưa thư của Công ty Chuyển phát Nhanh Yuantong Thâm Quyến, cho hay nhiều khách hàng đã bị tình trạng giao hàng muộn từ khi anh chuyển sang đi xe đạp thông thường.



Không chỉ các công ty chuyển phát, mà còn nhiều lĩnh vực dịch vụ thu nhập thấp như các nhà hàng chuyên bán đồ ăn cho khách, các trạm sửa chữa thiết bị và những trung tâm chuyển phát báo cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đó.



Các nhà sản xuất xe đạp điện cho rằng chính quyền địa phương không nên quy hết lỗi cho xe đạp làm tăng số vụ tai nạn giao thông.



Ông Jie Ni, Giám đốc công ty sản xuất xe đạp điện Luyuan Electric Vehicle LTD. Co., nói: "Khi bạn nói đến tình trạng gia tăng số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe đạp điện, bạn cũng nên thừa nhận rằng số xe đạp điện lưu thông trên đường ngày càng tăng nhanh hơn." Ông Jie nói thêm rằng cách quản lý giao thông không khoa học cũng có thể là lý do làm gia tăng số vụ tai nạn giao thông.



Ông Wu Hongyang, một chuyên gia thuộc Viện Khoa học Giao thông Vận tải Trung Quốc, nhất trí rằng chính quyền các địa phương cần cải thiện hệ thống quản lý giao thông đối với các phương tiện không sử dụng động cơ. Theo ông, xe đạp điện cần phải được quản lý hơn là bị cấm. Loại phương tiện này cần phải quản lý bằng các quy dịnh cả về quản lý giao thông và tiêu chuẩn an toàn của xe.



Theo các quy định hiện hành, xe đạp điện không được nặng hơn 40kg và không được chạy với tốc độ trên 20 km/giờ. Tuy nhiên, trên thực tế đã có một số lượng lớn xe đạp điện không đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế và người lái xe thường vượt quá tốc độ 20 km/giờ.



Ông Wu kêu gọi chính phủ đưa ra các quy định nhằm thắt chặt các tiêu chuẩn an toàn và tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho dân chúng. Chính quyền các địa phương và giới sản xuất xe đạp điện cần phải cải thiện hệ thống nạp pin của xe.



Xe đạp điện có lợi thế đáng kể do sử dụng năng lượng hiệu quả và chiếm ít không gian. Ông Wu nhấn mạnh: "Hiện là lúc Trung Quốc phải tìm cách thúc đẩy phát triển lành mạnh lĩnh vực sản xuất xe đạp điện".





Theo Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)