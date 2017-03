Li kỳ chuyện hàng chục thiếu nữ bất ngờ phát cuồng

Cho tới giờ có 14 thiếu nữ và 1 chàng trai tại trường trung học Le Roy ở New York đã bộc lộ những triệu chứng như co giật cơ mặt, co rút không cố ý, nói năng không kiểm soát được.



Ban đầu, sự bùng phát kỳ dị này được cho là chứng icteri tập thể (cuồng loạn hoặc kích động tập thể), một dạng stress đặc biệt đôi khi tác động tới các nhóm nữ. Tuy nhiên, mới đây, Rosario Trifiletti - một bác sĩ hàng đầu ở Mỹ cho biết, căn bệnh cuồng tập thể của các thiếu nữ nhảy cổ động là do một con rệp gây ra.



Con rệp này có thể đã gây ra một đợt bùng phát bệnh mà các bác sĩ hiếm khi chẩn đoán được. Theo bác sĩ trên, nhóm thiếu nữ trên bị mắc một căn bệnh lạ tên là PANS. PANS khiến cho các kháng thể vốn thường chống lại bệnh tật thì nay lại tấn công một phần bộ não và gây ra rối loạn như bệnh Tourette.



Chứng bệnh này là phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 12 tuổi khi bị khuẩn liên cầu và thường được chữa trị bằng kháng sinh.

Hiện chuyên gia về bệnh PANS kiêm bác sĩ về thần kinh trẻ em là Rosario Trifiletti đã lấy mẫu máu và mô từ các nạn nhân để làm xét nghiệm với loại rệp trên. Kết quả sẽ được đưa ra sau 2 tuần nữa.



Theo Hoài Linh (The Sun, DailyMail, VNN)