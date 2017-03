Lộ diện thủy quái huyền bí tại Anh

(Hình ảnh được cho là thủy quái do Tom Pickles chụp lại)

Qua bức ảnh có thể thấy con vật kỳ quái trong truyền thuyết có lớp da màu đen và bốn cục bưới khổng lồ nổi lên trên mặt hồ trong sương mù.

Bức ảnh do Tom Pickles (23 tuổi) dùng điện thoại có chức năng ghi hình chụp lại. Tom cho biết vào lúc 10:53 ngày 11 tháng 2, một con vật khổng lồ dài bằng ba chiếc xe đột nhiên nổi lên trên hồ Windermere ngay trước mắt anh. Anh đã kịp chứng kiến 20 giây xuất hiện hiếm hoi của con vật kỳ lạ này. Căn cứ vào chiếc bóng của nó có thể phán đoán con vật này còn to hơn nhiều lần so với những gì anh nhìn thấy.

Sarah Harrington (23 tuổi) đi cùng Tom cho hay nó trông như một con rắn khổng lồ.

Đây là bức ảnh thứ 8 chụp hình ảnh tương tự như Brownessie xuất hiện trên hồ Windermer kể từ những năm 50 của thế kỷ trước. Tuy nhiên chưa có lần nào có đầy đủ cả hình ảnh và miêu tả cụ thể như thế này. Đáng tiếc là Tom và Sarah không kịp tìm thấy nút quay phim để thu lại toàn bộ khoảnh khắc xuất hiện của nó.

Bức ảnh của Tom hoàn tòan trùng khớp với những gì mà Steve Burnip, một giảng viên báo chí, đã từng miêu tả về con quái vật bên bờ hồ tại lâu đài Wray vào năm 2006.

Tuy nhiên, Giáo sư Ian Winfield tại trường đại học Lancaster lại cho rằng loài động vật có thân hình dài bằng ba chiếc xe không thể tồn tại trong hồ Windermere.

Theo Sầm Hoa (VNN / Chinanews)