Loài hoa "3.000 năm nở một lần" khoe sắc ở Phú Yên

Cây cao khoảng 80 mm, hoa có nhị. Các vị sư đến nhà chiêm bái, khẳng định đây là hoa Ưu Đàm - truyền thuyết nhà Phật cho rằng hoa chỉ có trên thiên giới.



Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm Bà La (Udumbara, gọi tắt hoa Ưu Đàm), từ tiếng Phạn có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”, "3.000 năm mới nở một lần".



Thạc sĩ Lê Văn Mậu, giáo viên sinh học trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, TP Tuy Hòa, nhận định: “Cây hoa này có thể thuộc nhóm thực vật dị dưỡng, không có sắc tố diệp lục, toàn thân màu trắng, ở góc độ khoa học cần có chuyên gia mới có thể đưa ra những nhận định xác đáng”.









Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện loài hoa Ưu Đàm nở ở Phú Yên. Trước đó hai ngày, gia đình ông Đinh Gò ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, cũng phát hiện trên cửa kính, thanh nhôm cửa, song sắt… nhà mình có một loài hoa lạ mọc thành từng khóm, có chỗ 5 bông, có chỗ 8 bông… tổng cộng 35 hoa.Cũng giống như hoa ở nhà Quỳnh Anh, chúng đều có màu trắng thanh khiết, nhỏ li ti và mảnh như những sợi tơ. Hoa Ưu Đàm được cho là mang đến điềm lành. Quyển 8 kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, trên thế gian không có.Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài”.Trong hai thập niên qua, nhiều người trên thế giới đã bắt gặp một loại hoa được tin là Ưu Đàm Bà La.Vào tháng 7/1997, 24 đóa hoa Ưu Đàm được phát hiện mọc trước ngực bức tượng đồng vàng Như Lai đặt trong phòng phương trượng tại một ngôi chùa ở Hàn Quốc. Sau đó, hoa xuất hiện ở Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Australia, Pháp và Mỹ. Loài hoa này thường mọc trên các loại thực vật khác, kim loại, và cả tượng Phật.3 năm trước tại Quảng Nam cũng ghi nhận loài hoa này mọc trên một tấm sắt tại nhà của một nông dân. Hoa Ưu Đàm được nhìn thấy nở tại Thái Nguyên, Nam Định, TP HCM…Sáng 3/5, loài hoa này hoa nở trên chuông đồng tại đền Tràng Kênh, Hải Phòng.Sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm ở nhà hai người dân tại Phú Yên khiến nhiều Phật tử và người dân trong vùng cho rằng mang lại nhiều điều tốt đẹp.Riêng chị Quỳnh Anh thì rất vui vẻ va tin tưởng về sự may mắn khi phát hiện ra loài hoa lạ có 24 bông, đúng bằng số tuổi 24 của mình.Theo Thiên Lý (VNE)