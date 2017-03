Loài người nên tìm nơi định cư ở ngoài Trái Đất?

Nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking. (Nguồn: Internet)

Trong buổi nói chuyện trên trang mạng Big Think ngày 9/8, một diễn đàn thế giới về mối quan hệ giữa con người và các ý tưởng, ông Stephen nhấn mạnh rằng cơ hội tồn tại của loài người đang ngày một mong manh vì khó tránh được tai họa trong 100 năm tới, chưa nói đến một nghìn hay một triệu năm nữa.



Ông nhắc lại rằng trong quá khứ, con người đã nhiều lần đứng trước nguy cơ diệt vong. Các mối đe dọa trong tương lai có thể sẽ lớn hơn nhiều cùng với sự bùng nổ dân số, các tiến bộ kỹ thuật và việc sử dụng vô tội vạ nguồn tài nguyên dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu.



Nhà khoa học này cho rằng nếu trong vòng hai thế kỷ tới, con người muốn tránh thảm họa diệt vong thì "không nên bỏ hết trứng vào một giỏ," mà hãy tìm nơi ở mới ngoài Trái Đất.



Hồi tháng Tư, ông Stephen cũng đã đưa ra một ý kiến gây chú ý liên quan đến vấn đề này khi nhấn mạnh rằng nếu quả thực có sự tồn tại của người ngoài hành tinh, loài người trên Trái Đất cần tránh liên lạc với họ nhằm tránh trước những hậu quả thảm họa trong tương lai.



Stephen Hawking, 68 tuổi, được thế giới biết đến nhờ các công trình nghiên cứu về vũ trụ và trọng lực. Ông cũng là tác giả của cuốn "Lược sử thời gian" ( A Brief History Of Time ), một trong những cuốn sách được đánh giá là thành công nhất trong giới khoa học.



Stephen Hawking bị liệt từ năm 22 tuổi do một căn bệnh bẩm sinh và phải di chuyển bằng xe lăn, ông "đối thoại" với mọi người thông qua một chiếc máy tính./.