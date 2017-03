"Make Me Asian" bị chỉ trích phân biệt chủng tộc

Ảnh quảng cáo ứng dụng "Make Me Asian" trên Google Play - Ảnh chụp màn hình



Theo Phúc Duy (TNO)



Ngoài “Make Me Asian”, các ứng dụng trên điện thoại tương tự như “Make Me Indian” (tạm dịch: Biến tôi thành người Ấn Độ) cũng bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt, theo hãng tin RIA Novosti ngày 27.12.Thông qua "Make Me Asian", người dùng có thể thay đổi các bức ảnh của khuôn mặt họ, gắn râu, sửa cằm, màu mắt và màu da để trông giống người châu Á.“Những loại ứng dụng này thật sự làm nhục người châu Á, tạo hình ảnh tiêu cực về người gốc Á và phân biệt chủng tộc”, ông Peter Chin - nhà cố vấn trang change.org (một trang mạng giúp mọi người trên thế giới đưa ra kiến nghị để có những bước tiến hay thay đổi mới trong xã hội) - cho biết.Ông Chin đã viết đơn kiến nghị yêu cầu Google Play gỡ bỏ ứng dụng “Make Me Asian” và các ứng dụng tương tự.Được biết, hàng loạt ứng dụng mang tên “Make Me …” (Biến thôi thành…) chạy trên hệ điều hành Android do nhà thiết kế Kimbery Deiss tạo ra.“Chỉ cần vài phút bạn có thể biến thành người Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hãy biến thành người Ấn Độ da nâu để không cảm thấy chán”, Kimbery Deiss viết lời quảng cáo cho ứng dụng “Make Me Asian” xuất hiện trên Google Play.Trên trang change.org, ông Chin kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị của mình, theo đó khẳng định ứng dụng kể trên “phân biệt chủng tộc, tạo ra sự kỳ thị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á”.Một trang mạng khác là 18millionrising.org cũng đã kêu gọi mọi người tham gia gửi đơn kiến nghị yêu cầu Google Play gỡ bỏ ứng dụng này.Tuy nhiên, trong một thông cáo, Google không gỡ bỏ các ứng dụng trên khỏi Google Play, và cho biết: “Chúng tôi chỉ gỡ bỏ ứng dụng khỏi Google Play nếu vi phạm chính sách của công ty”.