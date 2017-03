Malaysia mở dịch vụ xe buýt dành riêng cho phụ nữ

Xe dành riêng cho phụ nữ. (Nguồn: Internet)



Theo Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)



Kể từ ngày 1/12, chị em phụ nữ Malaysia hoàn toàn yên tâm khi bước lên những chiếc xe buýt dành riêng cho phái mình.Công ty xe buýt RapidKL, một công ty do nhà nước quản lý, đã bắt đầu thực hiện các dịch vụ đặc biệt dành riêng cho phụ nữ trên bảy tuyến đường tại thủ đô Kuala Lumpur trong những giờ cao điểm.Ông Mohamed Hazlan, Giám đốc điều hành RapidKL cho biết dịch vụ này được đưa vào phục vụ do có nhiều chị em phàn nàn về sự bất tiện khi hàng ngày phải chen lấn xô đẩy trên những chuyến xe đông đúc.Dịch vụ nói trên ngay lập tức đã nhận được phản hồi tích cực từ phái yếu.Chị Nazilah Adan, 41 tuổi thổ lộ rằng chị hy vọng cánh mày râu không nghĩ chị em được nuông chiều quá mà phải thừa nhận rằng việc đi trên những chuyến xe chật như nêm là hoàn toàn không thoải mái đối với chị em phụ nữ.Còn bà Poovan Kaur, 63 tuổi thành thật nói bà cảm thấy an toàn hơn vì ở vào cái tuổi của bà, để chen được một chỗ trên xe vào giờ cao điểm là hết sức khó.Tuy chỉ dành riêng cho phụ nữ nhưng các bé trai dưới 12 tuổi vẫn được phép đi cùng mẹ hoặc người thân lên xe.Trong một nỗ lực nhằm thu hút du khách đến từ Trung Đông, chính quyền bang Terengganu, miền Bắc Malaysia cũng đã có kế hoạch xây dựng một thác nước dành riêng cho phái đẹp để chị em được thoải mái tới tắm và cắm trại tại đấy.Trong khi đó, một đạo luật bắt buộc nam, nữ phải xếp hàng riêng khi mua hàng cũng đã được ban hành tại bang Kelantan, mặc dù không bị bắt buộc phải thi hành một cách nghiêm ngặt./.