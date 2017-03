Mất 200 triệu USD mỗi ngày khi Obama ở Mumbai

Tổng số người đi theo ông chủ Nhà Trắng tới Ấn Độ lên tới 3.000, trong đó có các quan chức chính phủ, nhân viên an ninh, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, hàng chục vệ sĩ của ông Obama... và các nhà báo.

Lực lượng phương tiện phục vụ cho đoàn khổng lồ này gồm nhiều máy bay, trong đó có chiếc máy bay số 1 của Không lực Hoa Kỳ “Air Force One” chở Tổng thống, các máy bay hộ tống, 45 xe con, trong đó có chiếc Lincoln Continental có vỏ thép đặc biệt dày 4-5 inch (hơn 10cm) không loại đạn nào có thể xuyên thủng để chở ông Obama đi lại trong thành phố.

An ninh luôn được thắt chặt ở khách sạn Taj Mahal. Nguồn: AP

Nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối cho ông Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle nghỉ tại khách sạn Taj Mahal sang trọng bậc nhất ở Mumbai và cũng là một mục tiêu từng bị các tay súng khủng bố Lashkar-e-Tayeba tấn công cuối tháng 11 năm 2008, Mỹ đã đặt chỗ tòan bộ 570 phòng ở, tất cả các phòng lớn và sảnh dùng để tổ chức dạ hội, tiệc chiêu đãi, và tất cả các nhà hàng trong khách sạn này trong hai ngày 6-7/11- thời gian ông Obama ở thăm Mumbai.

Ngoài ra, 125 phòng ở của khách sạn Taj President và 80-90 phòng ở mỗi một khách sạn Grand Hyatt và Oberoi cũng đã được đặt chỗ cho các quan chức và phái đoàn Mỹ trong hai ngày này.

Vài tuần trước khi ông Obama tới Mumbai, 21 nhóm sĩ quan và nhân viên an ninh (mối nhóm 7 người) của Cục điều tra liên bang (FBI), Cục tình báo trung ương (CIA) đã tới nghiên cứu kỹ các tuyến đi lại và 5 địa điểm ông Obama tới thăm ở thành phố này để triển khai công tác bảo đảm an ninh.

215 tòa nhà cùng cư dân trong các tòa nhà này cũng như khách khứa đã được đặt vào danh sách quan tâm theo dõi. Trên nóc các khách sạn và nhiều tòan nhà sẽ bố trí lực lượng bắn tỉa để phòng chống các cuộc tấn công từ trên không. Tất cả các hệ thống cống nước thải của các công trình cần được bảo vệ cũng đều được kiểm tra và theo dõi kỹ.

Một quan chức an ninh cấp cao Ấn Độ giấu tên cho biết lực lượng an ninh Mỹ còn mang theo thiết bị có thể làm tê liệt hoạt động của các thiết bị điện thoại đi động và phương tiện liên lạc với bán kinh nhiều km xung quanh khách sạn Taj Mahal, thiết bị ra đa đặc biệt giúp có thể nghe được cả những tiếng nói thầm thì trong vòng bán kính 5km để phát hiện mọi tiếng nói tình nghi liên quan khủng bố để theo dõi.

Các nhân viên an ninh Mỹ sẽ sử dụng thiết bị liên lạc vô tuyến với tần số riêng không trùng với tần số liên lạc của cảnh sát Ấn Độ. Đây là hệ thống liên lạc hiện đại không thể “hack” hoặc giải mã được được vì đi theo đoàn có một Trung tâm chỉ huy kiểm soát đặt trên một xe tải lớn. Trên xe có các máy tính, thiết bị liên lạc hiện đại và 10 chuyên gia liên tục ‘scan” để phát hiện và vô hiệu hóa mọi cuộc tấn công của tin tặc có thể xẩy ra, đồng thời điều phối hoạt động của hệ thống liên lạc riêng của đoàn.

Do khách sạn Taj Mahal ở sát bờ biển nên Mỹ đã triển khai ít nhất 7 tàu hộ tống phối hợp cùng nhiều tầu chiến, máy bay lên thẳng của Hải quân Ấn Đô tuần tiếu ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển khoảng 330km để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ khoảng cách này. Tất cả các tàu thuyền đều bị cấm hoạt động ba ngày, bắt đầu từ ngày 5/11 ở vùng biển từ “Cống Ấn Độ” gần khách sạn.

Để đề phòng các cuộc tấn công từ trên không, máy bay chiến đấu và lên thẳng của Không quân Ấn Độ sẽ liên tục bay tuần tra trên bầu trời thành phố Mumbai và thủ đô New Delhi trong thời gian ông Obama ở thăm hai thành phố này.

Hoạt động của an ninh Mỹ được phối hợp với lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, cảnh sát dã chiến Ấn Độ. An ninh Ấn Độ đảm nhận công tác bảo vệ vòng ngoài, trong khi các nhân viên an ninh và lính thủy đánh bộ Mỹ bảo đảm an ninh bên trong khách sạn Taj Mahal ở Mum bai và ITC Maurya Sheraton ở New Delhi, nơi Tổng thống Obama và các quan chức cấp cao Mỹ nghỉ trong thời gian thăm Ấn Độ.

Theo Phạm Thảo (Vietnam+)