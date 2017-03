Mặt nạ chống độc - cứu sinh trong chiến tranh hóa học

Mặt nạ chống khí độc Ảnh: Shutterstock



Các cuộc nổi dậy dân sự ở Syria leo thang, một số nước láng giềng lo ngại trở thành nạn nhân của cuộc tấn công hóa học. Nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng chính phủ Syria sử dụng một số loại khí độc nhằm chống lại lực lượng đối lập và dân thường trong những tuần gần đây.Để đối phó với nguy cơ từ vũ khí hóa học, nhu cầu mặt nạ phòng độc tại tại Israel tăng mạnh, 62% cư dân thành phố Tel Aviv và 75% cư dân vùng Kiryat Shmona đã có mặt nạ phòng độc, theo tờ Thetower của Israel.Tùy thuộc vào cấu tạo và chất liệu, mặt nạ phòng độc có thể giúp lọc bụi cho đến các chất khí độc như sarin, thuốc trừ sâu lân chất hữu cơ tác động lên hệ thống thần kinh trung ương.Loại mặt nạ như mặt nạ giấy lọc dùng một lần được bán sẵn trong các cửa hàng, tuy nhiên nó chỉ có khả năng lọc các dạng hạt bụi nhỏ trong không khí. Loại mặt nạ này đánh giá bởi số lượng các hạt chúng có thể lọc. Mặt nạ xếp hạng cấp 95 lọc được 95% các hạt có kích thước từ 0,3 micron trở lên; mặt nạ xếp hạng cấp 100 lọc được 99,97% các hạt có kích thước từ 0,3 micron trở lên, nó tương đương với một bộ lọc không khí hiệu suất cao HEPA.Mặt nạ giấy không có tác dụng lọc đối với hầu hết các hóa chất như hơi sơn, khí độc sarin, phốt phát hữu cơ. Những mối đe dọa này đòi hỏi phải có mặt nạ than hoạt tính mới xử lý được, tùy thuộc mật độ chất độc và thời gian sử dụng, bộ lọc than hoạt tính sẽ ngừng làm việc và cần phải thay thế.Tuy nhiên, sử dụng mặt nạ có một số giới hạn nhất định, kể cả mặt nạ cao cấp nhất và được cho là có tác dụng nếu bị tấn công hóa học. Bởi nó không bảo vệ mắt và khuôn mặt tuyệt đối, chỉ cần một sự rò rỉ hoặc một khe hở nhỏ có thể làm chúng vô dụng. Đó là lý do tại sao nhiều người sử dụng phải đeo mặt nạ kết nối với một nguồn cung cấp không khí, chẳng hạn như một hộp không khí nhỏ hoặc một bình lặn.Nhiều chuyên gia y tế công cộng nghi ngờ hiệu quả của mặt nạ phòng độc trong trường hợp tấn công khủng bố sinh học.“Tôi cho rằng việc mua mặt nạ phòng độc để bảo vệ mình trước cuộc tấn công hóa học hay sinh học là không hiệu quả. Ví dụ với tác nhân sinh học bệnh than, mặt nạ hầu như không có tác dụng”, Tiến sĩ John Clements, giáo sư miễn dịch học và vi sinh học tại Đại học Tulane ở New Orleans, Mỹ, nói với ABC News.Ngoài ra, hầu hết các mặt nạ có kích thước không phù hợp với trẻ nhỏ, không phù hợp với khuôn mặt của những người đàn ông có lông dài trên khuôn mặt và những người đeo kính.