Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hành khách... hát mãi không ngừng

Theo Hải Dương (iHay- TNO)

Tưởng đâu có kẻ dọa nổ bom hay chí ít cũng là hỏng hóc máy móc đe dọa sự an nguy của mọi người, ai ngờ cú đáp đột xuất là để “tống khứ” một nữ hành khách thích hát.Chuyện hi hữu xảy ra khi chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines đang giữa lịch trình nội địa từ Los Angeles đến New York (Mỹ). Bỗng dưng máy phải đáp khẩn cấp xuống thành phố Kansas.WBTV đưa tin, một nữ hành khách cứ liên lục nghêu ngao bài hát I Will Always Love You trong suốt chuyến bay đến không ai chịu nổi. Dù nhiều lần được yêu cầu giữ trật tự nhưng "ca sĩ" giữa không trung vẫn cứ “biểu diễn” liên tục.Thậm chí ngay đến lúc bị dẫn ra khỏi máy bay, bà vẫn cứ ngân nga “tôi sẽ vẫn luôn yêu mọi người”…Bất chấp “tình cảm tốt đẹp” của nữ hành khách, American Airlines cương quyết từ chối chở bà này tới đích.Theo Daily Mail, sau khi bị thẩm vấn, nữ hành khách thích hát đã được trả tự do mà không bị cáo buộc gì. Có lẽ mấy ông cớm thấy đưa người ta ra tòa vì tội… hay hát cũng kỳ!