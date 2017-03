Máy bay năng lượng Mặt Trời hoàn thành chuyến bay

Hai phi hành gia Bertrand Piccard và André Borschberg sau chuyến bay. (Nguồn: Solar Impulse)



Theo Đức Hùng (Geneva/Vietnam+)



Solar Impulse đã hạ cánh an toàn tại sân bay quân sự Payerne, Thụy Sĩ vào lúc 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 24/7.Chặng bay cuối cùng trong hành trình xuyên lục địa được thực hiện từ thành phố Madrid, Tây Ban Nha qua Toulouse, Pháp tới Payerne, Thụy Sĩ, được thực hiện bởi phi công Bertrand Piccard, đồng sáng lập của dự án Solar Impulse với phi hành gia André Borschberg.Bắt đầu từ ngày 24/5 vừa qua, hành trình xuyên lục địa từ châu Âu sang châu Phi và ngược lại của Solar Impulse đã trải qua tám chuyến bay dưới sự điều khiển luân phiên của hai phi hành gia Bertrand Piccard và André Borschberg.Tính tổng cộng, Solar Impulse đã trải qua 13 giờ 29 phút bay vượt qua chặng đường dài tới gần 6.000km qua các thành phố Madrid, Tây Ban Nha, Rabat và Ouarzazate của Marốc và thành phố Toulouse, Pháp, khu vực được coi là rất khó khăn đối với giao thông hàng không do thường xuyên có các đợt gió to.Theo giới chuyên gia, các chuyến bay của Solar Impulse lần này cho thấy hiệu quả to lớn của công nghệ sử dụng năng lượng Mặt Trời, đồng thời cũng cho thấy rõ khả năng có thể vận hành cả ngày và đêm của các thiết bị sử dụng năng lượng Mặt Trời.