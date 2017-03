Mẹ ép con gái ăn kiêng từ 2 tuổi

Corleigh và mẹ



Theo Hoài Linh (VNN/ Mail)



Hiện con gái của Aly là Corleigh đã 8 tuổi. Tuy nhiên, ngay từ khi 2 tuổi, cô bé này đã bị mẹ ép theo một chế độ ăn kiêng, chỉ được phép thu nhận 700 calo một ngày, thấp hơn mức 1.000 calo như bác sĩ dinh dưỡng đề nghị.Hôm 18/10, Aly bị cáo buộc gây xung đột giữa vấn đề của mình với con gái. Song, người phụ nữ này khẳng định, những gì đã làm là vì lợi ích tốt nhất của con. "Suốt đời tôi bị ám ảnh bởi việc quá cân. Tôi không muốn Corleigh giống như tôi".Christian Jessen, bác sĩ trên chương trình Những cơ thể kỳ lạ của kênh 4 cho rằng, Aly cần tới gặp chuyên gia tâm lý."Việc hạn chế số calo dung nạp trên một đứa trẻ có cân nặng bình thường là không cần thiết và gây hại cho sức khỏe. Hệ miễn dịch, sự phát triển của cô bé sẽ bị ảnh hưởng, việc dậy thì bị chậm lại và có nguy cơ bị loãng xương cũng như thiếu hụt khoáng chất và vitamin. Điều đáng lo ngại hơn là - từ góc độ tâm lý - việc này có thể gây chứng chán ăn trầm trọng và dẫn tới việc nó sẽ giết chết cô bé".Aly thừa nhận: "Tôi không muốn có một đứa con béo. Tôi bị ám ảnh bởi hình dáng của Corleigh. Tôi muốn cháu xinh đẹp và được yêu quý và điều này không thể đạt được nếu cháu béo hơn. Mẹ tôi cũng nặng 108,8kg do đó, tôi nghĩ béo là di truyền trong gia đình".Cũng theo Aly, Corleight - thiếu máu cho tới năm 5 tuổi, hiện rất sợ béo. "Con bé luôn nhìn vào gương. Tôi cảm thấy có lỗi nhưng đó là những gì tôi muốn Corleigh như vậy".Aly Gilardoni, ở Ips­wich, cho biết, bắt đầu ăn uống thoải mái ở tuổi 13 và tới năm 16 tuổi đã mặc quần áo cỡ 20. Hiện giờ, cô mặc quần áo cỡ 22 - rất to. Aly chia tay với bố Corleight cách đây 6 năm do không tự tin về thân hình. Aly thề sẽ không để con gái béo.Thông thường, Corleight ăn ngũ cốc vào bữa sáng, salad và nửa ổ bánh mỳ vào bữa trưa, một ít khoai tây vào bữa tối. Trong lần đi kiểm tra sức khỏe gần đây, Corleigh hơi gầy nhưng khỏe mạnh.