Mở trường dạy làm công chúa

Jerramy Fine khai trương trường học công chúa với

học phí 3.995 USD một khóa học cho các bé gái từ 8 tới 11 tuổi



Theo Nguyễn Thảo (VNN/ Daily Mail)



Jerramy Fine, 33 tuổi đã bị gia đình Hoàng gia Anh mê hoặc từ khi cô mới 3 tuổi.Cô dành từng phút rảnh rỗi của tuổi trẻ để học các phép xã giao của Anh, mặc những trang phục giống như công nương Diana và mê mẩn cháu nội của Nữ hoàng – Thái tử Peter Phillips.Với quyết tâm của mình, cô đã rời thị trấn trang trại ở Tây Colorado để tới London.Tuy nhiên, sau vài năm theo đuổi giấc mơ Hoàng gia, cô đã ‘mềm lòng’ trước một chàng trai người Anh bình thường và vui vẻ từ bỏ giấc mơ trở thành một công nương.Để trao lại ước mơ của mình cho các thế hệ sau, cô đã thành lập một ngôi trường mang tên Princess Prep dành cho các bé gái người Mỹ từ 8 tới 11 tuổi.Ngay sau khi khai trương Princess Prep, Hoàng tử William và Kate Middleton đã thông báo đám cưới của họ sẽ được tổ chức trong năm tới, ngay lập tức hầu hết các suất học trong chương trình mùa hè của cô được đăng ký hết.Với học phí khoảng 3.995 USD mỗi trẻ - không bao gồm các chuyến bay, các cô gái sẽ được sống ở Kensington, học những bài học nghi thức hàng ngày, tới thăm Cung điện Hoàng gia và học về cuộc sống của những công chúa trong lịch sử và hiện đại.Các bé gái cũng sẽ được cưỡi ngựa ở Hyde Park, uống trà ở Cung điện Kensington.Jerramy nói: “Đây chính là loại hình trại hè mà tôi luôn mơ ước nó xuất hiện khi còn là một cô bé lớn lên ở Mỹ”.“Nhiều bà mẹ của các bé gái đã nói với tôi rằng họ ước gì có thể tham gia trường học Princess Prep. Tôi cũng đang xem xét để thành lập một chương trình công chúa tương tự dành cho những phụ nữ đã trưởng thành!”Trong suốt những tuần ở Princess Prep, bữa ăn của những cô gái may mắn do một đầu bếp chuẩn bị và một quản gia phục vụ.Song, trong số tất cả những yêu cầu của chương trình sang trọng ở London này, Jerramy cảm thấy các công chúa tương lai thực sự cần có giáo dục. Các cô gái sẽ được dành một ngày để làm việc với một tổ chức từ thiện của Hoàng gia.Các bé gái cũng được học về những công việc từ thiện của Công nương Diana và các công nương, công chúa của các quốc gia khác.“Tôi nghĩ rằng việc các cô gái hiểu rằng có nhiều việc mà một công chúa phải làm hơn là áo choàng dạ hội và đá quý là rất quan trọng” – Jerramy nói.“Một công chúa thực sự là một người không chỉ biết đến bản thân mình trong mọi tình huống và phải sử dụng vị trí đặc quyền của mình để hướng tới những điều tốt đẹp hơn”.Princess Prep sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần vào tháng 8 và là lớp học công chúa đầu tiên ở Anh.Tuy nhiên, đối với Jerramy, niềm yêu thích Hoàng gia của cô còn sâu xa hơn những lợi ích kinh doanh thuần túy và nó có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô.Thậm chí, cô còn viết một cuốn sách về quá trình chạy trốn khỏi Mỹ và sự kiểm soát của cha mẹ để trở thành một công chúa nước Anh. Cuốn sách có tên ‘Một ngày Hoàng tử của tôi sẽ đến’ được xuất bản vào năm ngoái.Cô nói: “Khi lớn lên, tôi hoàn toàn tin rằng có một sự tráo đổi chết người trong bệnh viện và tôi là con của một quý tộc nước Anh!“Tôi đã dành toàn bộ thời thơ ấu của mình để mơ ước về việc chuyển tới Anh và kết hôn với một chàng trai trong gia đình Hoàng gia.”“Lần đầu tiên tôi tới London là trong một chương trình trao đổi vào năm thứ 3 đại học, và khi tôi đặt chân tới đây, tôi đã biết rằng mình đang ở nhà. Tôi yêu mọi thứ - không khí, giọng nói, con người, những cung điện, thậm chí là cả trà sữa và thời tiết hay mưa của nơi này!”“Nhiều người, trong đó có gia đình và bạn bè tôi đã nghĩ rằng tôi bị điên, nhưng tôi thấy không có lý do gì để giấc mơ hoàng gia của mình không thể trở thành sự thật”.Và với một phong cách hoàng gia thực sự, Jerramy đã kết hôn với hoàng tử của riêng mình tên là Michael tại Cung điện Hampton Court Palace vào mùa hè năm ngoái.Jerramy nói: “Có thể tôi không cưới một hoàng tử thực sự nhưng chắc chắn anh ấy sẽ làm cho tôi cảm thấy mình như một công chúa thực sự!”Jerramy sẽ hoàn thành cuốn sách thứ 2 của mình với tựa đề Bright Young Bluebloods – một cuốn sách hướng dẫn tới tất cả các Hoàng gia trên thế giới và cách để gặp được họ. Cuốn sách này sẽ được xuất bản trong năm tới.