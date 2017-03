Mối tình thất lạc hơn 60 năm

Thomas Beck tìm lại được tình yêu đích thực với Edith Greiman sau hơn 60 năm - Ảnh: Huffington Post

Tình yêu của họ nảy nở trong thời điểm đen tối nhất khi cả hai cùng bị bắt giữ tại nhà tù của phát xít Đức ở Bupadest, thủ đô Hungary. Khi ấy, chàng trai Beck chỉ mới 15 tuổi đã đem lòng yêu Greiman, cô gái 14 tuổi luôn hướng tới Beck với tình cảm sâu đậm. Họ thề thốt sẽ bên nhau hết đời và không có gì có thể chia lìa họ ngoại trừ cái chết!

Những xúc cảm vẫn sống động trong trái tim ông bà lão khi nhớ về những ngày đầu gặp gỡ. “Cả hai chúng tôi đều rất buồn, bị tách biệt khỏi gia đình và mọi người. Chúng tôi tìm thấy nỗi khuây khỏa khi ở bên nhau và tôi yêu bà ấy lúc nào không hay” - ông Beck nói. Còn bà Greiman, giờ đã là bà Beck, nhớ lại: “Cả trại có hơn 100 đứa trẻ, không có người lớn nào. Khi đó, tôi là một cô bé đơn độc và sợ hãi. Ông ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi khi hỏi hôm nay em thế nào?”.

62 năm lạc nhau

Nhưng hoàn cảnh éo le do Chiến tranh thế giới lần thứ 2 tàn khốc và dai dẳng gây ra đã khiến hai nửa tâm hồn này lạc nhau hơn nửa thế kỷ. Họ luôn hối hận và sống trong giày vò với ý nghĩ đã để lạc mất người mình yêu thương nhất. Cả hai lập gia đình riêng, có con cháu nhưng luôn canh cánh mối tình thuở nào và tự hỏi liệu “người ấy” còn sống hay đã mất.

Đó là vào năm 1944, Beck nhận được một mảnh giấy nhỏ hướng dẫn cách trèo qua tường vào thời điểm thích hợp giữa đêm khuya. “Cô và chú của tôi đang sống ở Budapest tìm cách đút lót vài bảo vệ để gửi cho tôi một tin nhắn. Theo đó, vào lúc 11g đêm tôi phải vượt qua phía bên kia bức tường, họ sẽ chờ tôi ở đó” - ông Beck kể trong phỏng vấn trên kênh SBS. Dù thành công và bỏ chạy được thật xa, nhưng đó cũng là lúc Beck để mất Greiman.

Cậu thiếu niên Beck khi đó vượt biên giới chạy ngược lên Slovakia, nơi cha ông đang sinh sống. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cậu lại phải tiếp tục chạy trốn các cuộc truy lùng người Do Thái và lưu lạc khắp nơi để tồn tại. Còn cô gái Greiman, sau khi thoát ra cũng lưu lạc nhiều nơi trước khi đến Úc vào năm 1949. Sau cuộc hôn nhân đầu kéo dài 18 năm và có một người con, bà kết hôn lần nữa với người chồng thứ hai mất cách đây vài năm.

Hội ngộ ở tuổi xế chiều

Câu chuyện ấy tưởng như trôi vào quá khứ với một ký ức đẹp thì bất ngờ ông Beck có thêm cơ hội thứ hai để gặp lại người xưa. Cách đây bốn năm, ông Beck tình cờ nhận được thông tin từ người bạn thân thời thơ ấu khi đang thực hiện một bộ phim tài liệu kể về cuộc đào tẩu và những tháng ngày đen tối ở Hungary và Slovakia. Ông tức tốc đến thủ đô Prague, Cộng hòa Czech, để gặp bạn. “Edith và tôi đã tìm anh trong suốt 62 năm qua” - người bạn thốt lên khi gặp lại Beck. Ông dường như không tin được vào tai mình khi biết bà Greiman vẫn còn sống sau khi chiến tranh kết thúc và đang sống ở Úc, giống ông.

Một bất ngờ nữa là nơi bà Greiman hiện đang ở Úc sau khi chồng bà qua đời chỉ cách nhà con trai của ông Beck khoảng 300km ở vùng ngoại ô St Kilda East. Từ đó, họ bắt đầu liên lạc với nhau qua thư điện tử. Những khoảnh khắc hạnh phúc ngày xưa ấy như bừng sống lại. “Thật hạnh phúc khi tôi tìm lại được Thomas. Ai có thể tin là sau bao nhiêu thập kỷ thì giờ đây chúng tôi vẫn tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 80 và vẫn yêu thương nhau trọn tình” - bà Greiman nghẹn ngào.

Một thời gian sau, hai ông bà chính thức công khai đến với nhau. Trải qua bốn năm sống chung, giờ đây họ thật sự cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Kể từ khi gặp lại nhau, kế hoạch của họ cho tương lai vô cùng đơn giản. “Chúng tôi làm mọi thứ để sống cùng nhau càng lâu càng tốt” - ông Beck hóm hỉnh nói.

Câu chuyện tình của họ đã trở thành niềm cảm hứng cho bộ phim The one that got away (Người trốn chạy) sẽ được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế của người Do Thái diễn ra tại hai thành phố Sydney và Melbourne của Úc từ ngày 14 đến 23-11.

“Bộ phim bắt đầu với một người trốn chạy nhưng sau đó trở thành hai người bắt gặp nhau” - ông Beck hài hước.

Theo Hà An - Trần Phương (TTO / Le Point, Huffington Post, SBS, Daily Mail, J-Wire)