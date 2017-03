Mong ước của cô gái mông to nhất thế giới

Vòng mông của Dionne hiện là 454cm, dày 161cm và phần hậu đồ sộ của cô nặng 140kg. Đó là tài sản lớn nhất của cô. "Thật vậy, tôi đang ngồi trên một gia tài. Mông tôi to nhất thế giới và nó giúp tôi kiếm được 180.000 USD/năm. Trước đây, tôi rất ghét nó nhưng giờ đó lại là điểm đặc trưng ưa thích của tôi".

Cô gái này sống khá thoải mái nhờ việc chụp ảnh chổng mông. Có khá nhiều người hâm mộ thích cơ thể của Dionne và mua ảnh cô. Một năm, cô kiếm được 180.000 USD bằng việc bán ảnh. Số tiền kha khá này giúp Dionne mua được nhà, xe hơi với ghế to đặc biệt, kỳ nghỉ đắt tiền, quần áo hàng hiệu và quà tặng cho bạn bè.



Dionne biết phần hậu khổng lồ của mình nặng như thế nào vì 4 người đàn ông nâng cô dậy rồi đặt cô xuống một chiếc cân công nghiệp trong khi vẫn giữ phần còn lại của cô. Dionne năm nay 35 tuổi, nặng 222kg, cao 1m64 và chỉ số BMI là 85. Các chỉ số của Dionne gấp 4 lần phụ nữ bình thường và điều đó khiến cô có nguy cơ bị cholesterol cao, tiểu đường và các vấn đề về tim.

"Tôi không lo. Tôi yêu cơ thể mình và không muốn thay đổi một cái gì hết". Cô gái này cho biết, mọi thứ mà cô ăn đều đi xuống mông và để duy trì vòng mông khổng lồ như vậy, Dionne phải nạp 9.000 calo một ngày, nhiều gấp 3 lần số lượng phụ nữ được khuyên nạp.

"Tôi càng ăn nhiều thì mông càng to, càng đẹp". Dionne cũng tập luyện thường xuyên dưới sự giám sát của một bác sĩ vì vậy, mọi thứ cô ăn đều đi xuống mông. Dù là một cái đích khó đạt được song Dionne vẫn muốn mông mình to hơn nữa.

Tuy nhiên, do béo lại thấp nên đứng là một vấn đề với Dionne. Khi đi mua sắm hoặc đi taxi, cô thường gặp khó khăn do mông quá to. Nếu chẳng may vấp hoặc ngã, Dionne khó mà đứng dậy nếu không được ai giúp đỡ.

Trước đây, cô gái này không mấy tự hào về vòng 3 đồ sộ của mình. Lớn lên tại Texas, Mỹ, Dionne từng cho đó là tai ương của cuộc đời cô. Khi còn nhỏ, Dionne là đứa trẻ gầy trơ xương song cân nặng của cô bắt đầu tăng lúc dậy thì. "Đột ngột, cỡ quần bò của tôi từ 12 tăng lên 18, rồi 20, 22 trong khi cỡ đồ phía trên của tôi chỉ là 14. Bạn học ở trường rất độc ác, họ gọi tôi là Bertha mông to..Tôi thường ngồi cuối lớp và chờ tới khi mọi người về hết rồi mới đứng dậy vì mông tôi thường bị kẹt vào ghế", Dionne nhớ lại.



Dionne đã thử nhiều chế độ ăn kiêng song đều không có kết quả. "Mẹ đã đưa tôi tới bác sĩ và ông ấy nói tôi cần ăn kiêng, tập luyện nhiều hơn. Mẹ nói, một số anh chị em họ tôi mông cũng rất to và có lẽ đó là do gen. Tất cả những gì tôi có thể làm là giấu vòng 3 khổng lồ của mình dưới những bộ váy áo quá cỡ".

Sau một thời gian dài khổ sở vì vòng 3 quá cỡ, năm 2008 người bạn trai thứ 2 của Dionne làm cô nhận ra, nên yêu vòng 3 của mình. Chỉ tới lần hẹn hò thứ 2, chàng trai thú nhận thích những người phụ nữ quá khổ. "Đêm đó, anh ấy chỉ cho tôi một diễn đàn chỉ nói về những cô gái bự. Họ đều là những người quá khổ song tự hào về bản thân. Đột nhiên, thế giới của tôi thay đổi. Tôi đã tìm ra một nơi mà những phụ nữ như tôi không chỉ được chấp nhận mà còn được ngưỡng mộ".

Dionne kết bạn với những cô gái bự khác, những người khẳng định với cô rằng vòng 3 khổng lồ sẽ thu hút nhiều người hâm mộ. Tới tháng 2/2008, Dionne quyết định đưa ảnh lên mạng. "Trong vòng 48h, hộp thư của tôi tràn ngập thư của những người hâm mộ khắp thế giới, họ hỏi liệu có thể mua ảnh của tôi không".



Dionne thừa nhận, lúc đó cô rất sợ. "Tuy nhiên, tôi đã quyết định và bắt đầu bán ảnh, phim về vòng 3 khổng lồ của mình", Dionne nói.

Cô gái này đã xây dựng vương quốc của mình và hiện có 15.000 người hâm mộ. Dionne nhận được nhiều lời cầu hôn từ những người hâm mộ song đều từ chối. "Tôi đã hẹn hò và hy vọng tìm được một người đàn ông thích tôi thật sự, người mà tôi có thể cưới và có con. Tôi đã đông lạnh trứng đề phòng trường hợp gặp được một nửa của mình sau này".

Theo Hoài Linh (VNN / DailyNews, Mirror)