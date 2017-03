Morocco cấm cửa “tàu phá thai”

Tàu phá thai Women on Waves - Ảnh: Lesoir-echos.com

Hỗn loạn đã diễn ra ở cảng Smir giữa cảnh sát địa phương và các bác sĩ Women on Waves. Khoảng 300 người Hồi giáo đã có mặt biểu tình phản đối khi con tàu vừa cập bến. Một tàu chiến được điều đến để phong tỏa mọi lối ra vào ở khu vực cảng.

Tàu Women on Waves hoạt động với mục đích giúp các phụ nữ Morocco thực hiện việc phá thai bằng thuốc một cách an toàn. Hằng năm có khoảng 78 thai phụ tử vong do phá thai lén lút và chế độ chăm sóc kém.

Theo Hà An (Tuổi Trẻ / Le Figaro, Afrik.com)