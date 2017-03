Một người đàn ông chết đi, sống lại

Ông Josef Guzy, 76 tuổi, làm nghề nuôi ong ở thành phố Katowice, Ba Lan. Ngày 25-1, Josef bất ngờ ngã gục khi đang trên đường tới kiểm tra đàn ong ở trang trại gia đình. Bà vợ Ludmila vội gọi xe cấp cứu nhưng không kịp.

Người đàn ông chết đi sống lại Josef Guzy. Ảnh: TT&VH

“Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống khi xe cấp cứu tới nơi. Một bác sĩ giàu kinh nghiệm và có bằng cấp trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhận thấy rằng bệnh nhân không còn thở, không đo được nhịp tim và cơ thể đã bắt đầu lạnh. Tất cả những dấu hiệu rõ rệt này cho thấy ông ấy đã chết” - Jerzy Wisniewski, đại diện của Dịch vụ Cấp cứu khu vực ở Katowice, cho biết.

Các bác sĩ viết giấy chứng tử cho Josef và một ngày sau lễ tang được tiến hành. Giám đốc nhà tang lễ thành phố Katowice, ông Darius Wysluchato, kể lại: “Chúng tôi tới nơi thì thấy ông ấy nằm bất động từ bao giờ rồi, toàn thân phủ vải trắng. Ngay trước khi đóng nắp quan tài gia đình đã đề nghị chúng tôi lấy lại cho họ một số đồ vật giá trị trên cơ thể người đã khuất. Người con rể muốn giữ chiếc đồng hồ làm kỷ niệm còn bà vợ muốn giữ sợi dây chuyền đeo trên cổ chồng”.

Khi tháo chiếc vòng cổ, ông giám đốc nhà tang lễ, vốn đã qua một khóa huấn luyện sơ cứu, giật nảy mình khi phát hiện mạch của Josef vẫn đập. “Tôi bị sốc thực sự. Tôi kiểm tra một lần nữa và hét lên với những người xung quanh “Vẫn còn mạch này”. Người trợ lý của tôi cũng kiểm tra lại. Tôi còn ghé tai vào gần và nhận thấy “người chết” còn thở. Chúa ơi, thật đúng là phép lạ”.

Chính chiếc xe cứu thương từng đến cấp cứu Josef mấy hôm trước đã được lệnh chạy thẳng tới nhà tang lễ ở cạnh nghĩa trang thành phố. Đích thân người bác sĩ từng viết giấy chứng tử cho Josef đã tiến hành đo mạch lại cho ông và thấy mạch đập từ 20 - 30 nhịp một phút, tức bằng khoảng 1/3 người khỏe mạnh. Ngay lập tức Josef được đưa tới bệnh viện, vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Chuyện của Josef xảy ra không lâu sau khi một bệnh viện ở Trung Quốc cho chở một người bị tai nạn xe máy tới nhà xác vì nghĩ rằng ông đã chết. Zhang Houming, 46 tuổi, bị thương nặng khi chiếc xe máy chở ông và con trai lao vào một chiếc xe buýt. Hai tiếng sau xe cứu thương mới tới hiện trường. Bác sĩ kết luận Zhang Houming đã chết. “Ông ấy ngừng thở và tim đã ngừng đập” - bác sĩ viết trong giấy chứng tử. Các nhân viên cấp cứu bỏ thi thể Zhang Houming vào túi đựng xác.

Thân nhân của Zhang Houming được các bác sĩ thông báo rằng ông đã chết liền lao tới nhà xác. Nhân viên nhà xác mở túi đựng thi thể và yêu cầu anh trai Zhang Houming nhận diện người nhà. Ông anh thấy mặt em vẫn hồng hào liền thử bắt mạch rồi ghé tai vào ngực em và nghe thấy tiếng tim đập.

Hốt hoảng, gia đình Zhang lại gọi cấp cứu. Các bác sĩ sau đó đã khám và thấy ông thở 18 lần/phút, tim đập 74 nhịp/phút. Họ cố cứu Zhang song ông đã qua đời khoảng một tiếng sau đó. Sau vụ việc đáng tiếc trên, Luo Renfu, quan chức phụ trách y tế ở thành phố Neijiang đã đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên ông vẫn bênh vực các bác sĩ bằng cách nói rằng nạn nhân có thể đã chết lâm sàng do sốc va chạm. Trên đường tới nhà xác, chiếc xe chở Zhang có thể đã vấp phải chướng ngại vật khiến ông tỉnh lại. Gia đình Zhang đòi bồi thường 1,5 triệu nhân dân tệT (220.600 USD).

Trở lại trường hợp của Josef, do có kết cục may mắn hơn nên ông đã không đâm đơn kiện bệnh viện. Sau khi được điều trị tích cực Josef trở về nhà để chăm sóc đàn ong. Vị cứu tinh của Josef, ông Wysluchato, rất vui vì điều này. “Ơn Chúa, tôi chưa kịp đóng nắp quan tài. Nếu quan tài đậy lại rồi thì đúng là bi kịch. Có thứ gì đó thúc đẩy tôi chạm vào cổ ông ấy. Tôi rất vui về việc Josef vẫn còn sống và tôi thành tâm chúc ông may mắn. Trở lại cuộc đời sau khi nằm trong quan tài thì thực sự là phép lạ” - Wysluchato tâm sự. Josef đã thể hiện lòng biết ơn bằng cách gọi Wysluchato là người ban cho ông “cuộc sống thứ hai”.

“Ông giám đốc nhà tang lễ đã cứu mạng tôi. Tôi rất biết ơn ông. Để tạ ơn, điều đầu tiên tôi làm sau khi ra viện là tặng ông một lọ mật ong thật to” - Josef cười và kể lại nói.

Theo TT&VH Online/Vienam+