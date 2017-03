Mũ giúp người câm đánh vần

Thiết bị intendiX gồm một chiếc mũ chụp đầu

Theo trang Discovery, thiết bị intendiX gồm một chiếc mũ chụp đầu kết nối với một giao diện máy tính. Đây là sản phẩm do công ty công nghệ Guger Technologies của Australia phát triển.Để thu nhận hoạt động của não, chiếc mũ chụp được trang bị các điện cực EEG (các loại điện cực dùng phổ biến trong quá trình điện não đồ). Đáng tiếc là, mô hình chiếc mũ chụp đời đầu này hiện đòi hỏi người sử dụng phải dùng gel ngăn giữa đầu của anh/cô ta với các điện cực EEG mới có thể hoạt động được. Dẫu vậy, các chuyên gia của Guger Technologies đang tìm cách cho ra đời một phiên bản hoạt động khô của chiếc mũ.Người đội mũ sau đó sẽ nhìn chăm chú vào một màn hình máy tính, trong đó bật nhấp nháy trên các hàng khác nhau, chứa một ma trận các chữ cái và các ký hiệu được thiết lập giống như một bàn phím trên màn hình. Chỉ bằng cách tập trung chú ý vào chữ cái mong muốn trong một vài giây, chương trình có thể xác định người sử dụng có ý định chọn chữ cái nào.Đại diện công ty Guger Technologies quả quyết, hầu hết mọi người đều sử dụng thiết bị thành thạo sau 10 phút tập luyện sử dụng hệ thống intendiX và có thể đánh vần từ 5 - 10 ký tự một phút.Được thiết kế nhằm phục vụ những người bị tàn tật nặng tại gia đình hoặc với có người chăm sóc, thiết bị intendiX có thể làm được nhiều điều hơn việc chỉ viết ra một thông điệp văn bản. Người sử dụng có thể khiến nó đọc to tin nhắn được số hóa, in văn bản hoặc gửi thư điện tử. Yêu cầu duy nhất để sử dụng được thiết bị này là thị lực và vài giây tập trung nhìn vào màn hình máy tính.