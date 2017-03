Mưa đá tấn công Australia

Một thị trấn mang tên St George của bang Queensland bị ngập lụt tới 80% diện tích, còn thành phố Melbourne thì sũng trong nước và nhiều hoạt động bị ngưng trệ.

Tờ SMH cho biết, một phần diện tích lớn của bang Victoria bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mưa đá đổ xuống phủ lên thành phố một tấm chăn trắng như tuyết, trong khi sấm vang rền trời đất. Lượng mưa 26 mm rơi xuống trong chưa đầy một giờ đồng hồ hôm thứ bảy, khiến xe cộ phải bơi trong nước.

Mọi người xúm quanh một phụ nữ bị trượt ngã ở đường Lonsdale

Những cục mưa đá có đường kính tới 5 cm, tấn công túi bụi xuống đường phố. "Chúng tôi rất hiếm khi thấy mưa đá như thế này", trưởng cơ quan khí tượng địa phương Richard Carlyon cho biết.

Theo ABC, giới chức Australia cho hay trận mưa đá hôm thứ bảy là lớn nhất trong lịch sử thành phố Melbourne. May mắn là không có ai thiệt mạng trong trận bão, chỉ một vài người phải nhập viện do trượt ngã từ mái nhà trong khi leo lên sửa những chỗ thủng do mưa đá gây ra.

Cảnh sát Melbourne đã khuyến cáo các tài xế không nên đi qua những đường phố bị ngập, sau khi một vài chiếc xe ô tô bị nước bủa vây giữa đường.

Giám đốc cơ quan cứu trợ khẩn cấp của bang Victoria là Trevor White ước tính thiệt hại về vật chất do bão lên đến hàng trăm triệu USD, và việc thu dọn đường phố, cây đổ... phải mất vài ngày.

Trên đường phố hay các bãi đậu xe, người ta thấy hàng loạt xe hơi bị vỡ tan cửa kính, nhiều nhà bị thủng mái do mưa đá dội vào. Một số sự kiện thể thao và văn hóa dự kiến diễn ra ngày thứ bảy đã bị đình hoãn.

