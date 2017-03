Mục sư Anh tin Siêu Mặt Trăng xuất hiện "báo hiệu Ngày tận thế"

Siêu Mặt Trăng sẽ xuất hiện trên bầu trời ngày Chủ Nhật? (Nguồn: Getty Images)

Các hoạt động của Mặt Trăng thường được gắn với việc đánh dấu sự kết thúc của thời gian, và một số nhóm tôn giáo tin rằng đó là dấu hiệu của Ngày Phán Xét, khi quỹ đạo của Mặt Trăng tiến rất gần tới Trái Đất, khiến cho sóng biển dâng cao và vỏ Trái Đất nứt gãy. Trong Kinh thánh cũng có những lời cảnh báo về sự diệt vong được báo trước bởi những hiện tượng kỳ lạ của Mặt Trăng.Sách Khải Huyền có viết: "Khi Chúa mở phong ấn thứ sáu, một trận động đất khủng khiếp diễn ra, Mặt trời tối sầm lại một màu đen tang tóc, còn Mặt Trăng thì đỏ rực như máu."

Siêu Mặt Trăng đã được chứng minh là khiến cho mực nước biển dâng, bởi lực hấp dẫn của Mặt Trăng tăng lên khi nó tiến gần tới Trái Đất. Siêu Mặt Trăng được cho là nguyên nhân của những trận động đất, núi lửa phun và sóng thần, bao gồm cả trận sóng thần hồi năm 2004.

Siêu Mặt Trăng sẽ xuất hiện vào Chủ Nhật trùng hợp với cơn bão Bertha đang di chuyển trên Đại Tây Dương, dự kiến sẽ đổ bộ vào nước Anh sáng 10/8. Cơn bão này có sức gió mạnh tới 70 dặm/giờ và sẽ đổ xuống một lượng mưa nhiều hơn một nửa lượng mưa trung bình một tháng chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Khi Mặt Trăng tiến tới gần Trái Đất nhất vào khoảng 6 giờ chiều Chủ Nhật (theo giờ Anh), nó sẽ chỉ cách chúng ta 221.765 dặm, trông lớn hơn 16% và sáng hơn 30% so với bình thường. Các nhà thiên văn học rất trông chờ sự kiện này. Tom Kerss, nhà thiên văn học thuộc Đài quan sát Hoàng gia Greenwich cho biết đây Siêu Mặt Trăng thực tế đã xuất hiện ba lần trong năm nay, hai lần vào tháng 1 và và một lần vào tháng 7, và có thể sẽ có lần tiếp theo vào tháng tới.



Theo Mai Nguyễn (Vietnam+)



"Siêu Mặt Trăng xuất hiện khi quỹ đạo của Mặt Trăng tiến gần tới Trái Đất nhất. Khi quan sát qua kính viễn vọng, Mặt Trăng trông sẽ to và sáng hơn nhiều so với bình thường. Hiện tượng này rất đẹp, và chúng ta cũng không nên quá lo lắng về những truyền thuyết hay sự kết thúc của thế giới. Tuy nhiên, việc sóng biển sẽ dâng cao và cơn bão đang tiến tới có thể sẽ gây ra một số ảnh hưởng."Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Siêu Mặt Trăng là một điềm xấu báo hiệu một sự kiện tồi tệ, thậm chí là ngày tận thế. Mục sư John Hagee, tác giả cuốn sách gây tranh cãi "Bốn Mặt Trăng Máu" trung thành với những gì viết trong Kinh thánh về việc "Chúa dùng Mặt trời, Mặt Trăng và các vì sao để nói chuyện với chúng ta," và tin rằng sự kiện Mặt Trăng này cho thấy "một điều gì đó sắp diễn ra và sẽ thay đổi tiến trình lịch sử."Ngược lại, giám mục Jonathan Blake ở London thì cho rằng những gì viết trong Kinh thánh không hề liên quan tới việc tiên đoán tương lai."Chỉ có một bộ phận nhỏ những người theo đạo tin vào những điều như vậy. Thế giới luôn vận động, và sự phát triển của công nghệ cũng chúng ta dễ dàng bị tổn thương tinh thần hơn. Mọi người có xu hướng tìm đến những gì mang tính tâm linh để cảm thấy an toàn, nhưng chúng ta nên tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình hơn là tin vào những dự đoán cổ xưa có phần ngu ngốc."Một sự kiện thiên văn đáng chú ý khác trong năm nay là sự xuất hiện của mưa sao băng Perseid với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ do tàn dư của sao chổi Swift-Tuttle đi vào khí quyển Trái Đất và bốc cháy.Do ảnh hưởng của Siêu Mặt Trăng mà bầu trời vẫn sẽ rất sáng kéo dài tới hai ngày sau đó, nhưng theo Tony Markham, giám đốc Hội thiên văn, những vệt sao băng của mưa sao băng Perseid rất sáng và có thể dễ dàng nhìn thấy trên nền trời có ánh trăng.