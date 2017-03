Mỹ cấm chính trị gia can thiệp vào nghiên cứu khoa học

“Chính sách toàn vẹn khoa học liên bang” do Phòng chính sách khoa học và công nghệ Nhà Trắng (OSTP) đưa ra ngày 17-12 sau 18 tháng trì hoãn, được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ khoa học khỏi sự can thiệp chính trị và củng cố tính minh bạch của chính phủ.



“Tiến trình khoa học phụ thuộc việc điều tra trung thực, thảo luận mở, những hiểu biết được chọn lọc và có những bằng chứng vững chắc” - giám đốc OSTP John Holdren nhấn mạnh.Nhiều biện pháp được đưa ra như mở rộng đối thoại giữa các nhà khoa học và công chúng, thành lập các hội đồng cố vấn khoa học cho các vấn đề chính trị; yêu cầu các cơ quan liên bang phải có người phát ngôn phụ trách giải thích các kết quả khoa học cho công chúng và báo chí; khuyến khích các nhà khoa học tự do trình bày và công bố công việc...



Từ tháng 3-2009, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu đưa ra chính sách này sau nhiều tranh cãi về các vụ can thiệp của chính trị gia đối với các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA), Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ... dưới thời cựu tổng thống George Bush.



Chẳng hạn năm 2006, Viện nghiên cứu Goddard của NASA cáo buộc quan chức Nhà Trắng cố ngăn cản viện này công bố nghiên cứu về mối liên hệ giữa CO2 và sự ấm lên toàn cầu.Tuy nhiên, một số nhà khoa học còn tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của chính sách mới này.





Theo NGÔ HẠNH (TTO)